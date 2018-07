Inhalt Seite 1 — Rheinstahl baut kräftig weiter aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auch der Rheinstahl-Konzern weiß ein Lied davon zu singen, daß Montanpapiere die Stiefkinder der Börse sind. Zum Zeitpunkt der letztjährigen Bilanzveröffentlichung notierte die Aktie der Rheinischen Stahlwerke (Essen) weit über 450; jetzt liegt der Börsenkurs um 330! Keine besonders freundliche Entwicklung, für die allerdings das Unternehmen selbst aber auch nicht die geringsten Anhaltspunkte bietet. Für diesen großen Montankonzern, der nicht zuletzt seinen breitgestreuten Verarbeitungsinteressen seine ausgewogene Struktur verdankt, war 1960 ja das beste Geschäftsjahr seit der Neugründung des Unternehmens; allenfalls könnte das laufende Jahr noch günstigere Ergebnisse bringen. Ansehnliche Zuwachsraten der Produktion, eine spürbar verbesserte Ertragslage, eine von 12 auf 14 vH erhöhte Dividende und unverändert gute Aussichten für 1961 – das ist ja normalerweise keineswegs die Kulisse für stetige Kursrückgänge!

Aber daß Montanpapiere ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit an der Börse unterliegen, ist längst eine Binsenwahrheit geworden. Für die Rheinstahlaktie gilt indessen – genauso wie für einige andere Werte der Montanindustrie – auch die Feststellung, daß sie weit besser ist als ihr (Börsen-)Ruf Sie bietet eine gute Rendite und eine handfeste Anlage. Das sind freilich Argumente, die heute in der Regel hinter dem Wunsch, möglichst schnell hohe Kursgewinne zu erzielen, zurückstehen. Und zu solchen „Raketenwerten“ gehört die Rheinstahlaktie selbstverständlich nicht, kann sie nicht gehören, obwohl es sich für den vernünftigen Aktiensparer durchaus lohnt, sich auch einmal näher für die Daten dieses „gemischten“ Montan- und Verarbeitungs-Konzerns zu interessieren.

Für die nächsten Jahre hat Rheinstahl große Pläne. Mit einem Super-Investitionsprogramm von 1,2 Mrd. DM hat das Unternehmen die Überraschung des Tages geliefert – und die bisherigen Spitzenreiter im Investitionsboom der Montanindustrie mit Längen geschlagen. Runde 700 Mill. DM sind bereits der in der Rheinstahlgruppe vorgesehene Aufwand im Rahmen eines „normalen“ Dreijahresprogramms, das bis 1963 abgewickelt werden soll. Auch für das Jahr 1964 sind wieder rund 200 Mill. DM für den Ausbau des Unternehmens angesetzt. Aber daneben wird die Verwaltung noch in diesem Jahr zwei große Sonderprojekte – ein LD-Stahlwerk und ein modernes Feineisenwalzwerk bei der Rheinstahl Eisenwerke Gelsenkirchen AG – in Angriff nehmen, wovon die erste Ausbaustufe bis 1964/65 etwa 300 Mill. DM erfordert.

Mit diesem Projekt, das der Eisenseite des Konzerns einen neuen bedeutsamen Akzent verleihen wird, verwirklicht Rheinstahl alte Überlegungen. Die so schmale Rohstahlbasis, die dem Konzern nach der Entflechtung verblieben war, konnte ebensowenig das letzte Wort bedeuten wie das einseitig auf Grob- und Mittelbleche gerichtete Walzprogramm. Daß die Verwirklichung der langgehegten Stahl- und Walzwerkswünsche sich mit einer Modernisierung der Eisenwerke Gelsenkirchen koppeln läßt, bezeichnet die Verwaltung als eine recht glückliche Lösung. Statt auf die „grüne Wiese“ gehen zu müssen, könne man das Werk Gelsenkirchen nützen, wo vier Hochöfen mit Nebenanlagen und ein Kraftwerk vorhanden sind – bei denkbar günstigen standortmäßigen Gegebenheiten. Das neue Stahlwerk wird Ausdehnungsmöglichkeiten haben für eine Jahreskapazität von 3 bis 4 Mill. t Rohstahl; in der ersten Ausbaustufe begnügt man sich freilich mit etwa 600 000 t.

Die Marktchancen, die Rheinstahl für das neue Walzwerkserzeugnis sieht, sind denkbar günstig. Das Stabstahlgeschäft sei noch in keiner Weise ausgeschöpft, sagt die Verwaltung; sie meint auch, daß es eine „Durststrecke“ für die neuen Anlagen nicht geben werde. Die Aktionäre werden darüber hinaus mit Freude hören, daß die laufende Ertragsrechnung bis zur Fertigstellung des Gelsenkirchener Hüttenwerkes „keine wesentliche Belastung erfahren wird“, wie der Vorstand ankündigt. Das ist eine mutige Prognose, die allerdings einiges Gewicht dadurch erhält, daß Rheinstahl bereits beträchtliche Mittel für die Finanzierung der Investitionen auf die hohe Kante legen konnte.

Eine Kapitalerhöhung wird es vorerst nicht geben. Zwar wird sich zu einem späteren Zeitpunkt die Aufnahme langfristiger Fremdmittel nicht umgehen lassen, doch besteht dafür, insbesondere nach der im vergangenen Jahr durchgeführten Kapitalaufstockung um 100 Mill. DM., durchaus genügend Spielraum. Neben den Abschreibungen, die mit Sicherheit rund 50 vH des anstehenden Finanzbedarfs decken werden, verfügt der Rheinstahlkonzern noch über beachtliche Barreserven – vor allem aus dem Veräußerungsgewinn der Dynamit-Nobel-Transaktion und aus dem zu Anfang dieses Jahres erfolgten Verkauf des Handelsunion-Paketes. In der letzten Bilanz sind bereits die flüssigen Mittel auf 199 (138) Mill. DM angewachsen, darin ist aber der Erlös aus dem Verkauf der 25-vH-Beteiligung an der Handelsunion AG (mit nom. 11,5 Mill. DM.) noch nicht enthalten.

Über diese Transaktion bewahrt Rheinstahl eisernes Stillschweigen. Weder der Erwerber noch der erzielte Verkaufserlös wurden genannt. Aber der Veräußerungsgewinn wird jedenfalls ein ansehnlicher Brocken sein, zumal er – weil Erfüllung einer Verkaufsauflage – von keinem Finanzamt geschmälert wird. Daß daneben auch noch stille Reserven vorhanden sind, die zu realisieren wären, darf man wohl glauben. Im letzten Geschäftsjahr seien alle Möglichkeiten der steuerbegünstigten Gewinnverwendung ausgeschöpft worden, erklärt die Verwaltung. Aber auch das Verhältnis zwischen dem – leider nicht mehr aufgegliederten – Ertragsteueraufwand in Höhe von 84,5 Mill. DM und dem ausgewiesenen Reingewinn von 59,2 Mill. DM. spricht dafür, daß von dem versteuerten Ergebnis noch einiges der Reservenbildung gedient hat. Es ist anzuerkennen, daß Rheinstahl trotz seiner Pläne eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik beibehalten hat. Die Erhöhung Um 2 auf 14 vH bedeutet hier immerhin – nach der Kapitalerhöhung – Mehraufwendungen von fast einem Drittel: statt 43,8 sind nun 59,2 Mill. erforderlich.