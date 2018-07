Kostbare Zeit verbringen wir schlummernd im Bett. Wir „verschlafen“ ein Drittel unseres Lebens. Könnten wir nicht die Spanne unseres Daseins – wenn schon nicht an Jahren, so doch an nutzbaren Stunden – beträchtlich verlängern, wenn wir Schlaf „sparen“ würden?

Seit eh und je dünkt uns der Schlummer eine Voraussetzung fürs Leben, so unabdingbar wie Essen und Trinken. Und doch gibt es ernsthafte Menschen, die sich heute mit der Frage beschäftigen, wie unsere Schlaf-Rationen ohne Nachteile für den Organismus zu kürzen seien.

Sie gehen dabei von der Frage aus, welchen physiologischen Zweck der Schlaf eigentlich erfüllt Schon die scheinbar einfache Aufgabe, den Schlaf biologisch befriedigend zu deuten, macht aber den Gelehrten zu schaffen. Noch immer wissen sie nicht genau, was dieser idyllische Zustand eigentlich ist. Wie es scheint, bedeutet das Schlafbedürfnis nicht einfach nur ein Versagen unserer Leistungsfähigkeit; es ist vielmehr eine aktive Funktion des menschlichen Gehirns. Man vermutet, daß Sauerstoffmangel der Gehirnzellen, elektrische Vorgänge, Eigenarten des Mineralstoffwechsels und hormonale Steuerungen den Schlaf notwendig machen, oder daß ein bestimmter „Akkord“ verschiedener ineinandergreifender Funktionen für ihn verantwortlich ist – doch Sicheres wissen wir nicht. Welch rätselhaftes Etwas der Schlaf ist, zeigt auch die Tatsache, daß wir schlafend lernen können. Haben doch schon die tibetanischen Mönche ihre Novizen zu beeinflussen gewußt, indem sie ihnen nachts zur Unterstützung der täglichen Exerzitien religiöse Formeln einflüsterten. Heute sind wir zwar weit davon entfernt, über die biologischen Ursachen dieses Phänomens Bescheid zu wissen: Die „Schlafschule“ aus Aldous Huxleys Zukunftsroman „Schöne Neue Welt“ ist vorerst noch weit entfernt. Wenn es sich aber zeigen sollte, daß keine schädlichen Nebenwirkungen auftreten, dann werden wir vielleicht einmal unseren Schlaf pädagogisch nutzen können – „hypnopädisch“, wie es heißt – und damit, mancher Pennäler-Nöte enthoben sein.

Das Ergebnis des Schlafes kennen wir aus eigener Erfahrung: Wir fühlen uns körperlich und geistig erfrischt und sind zu neuer Arbeitsleistung bereit. Irgend etwas in unserem Hirn ist in den acht Ruhestunden anscheinend regeneriert, aufgefrischt oder chemisch abgebaut worden. Was aber ist dieses Etwas? Wenn es zutrifft, daß für das Schlafbedürfnis eine übermäßige Anreicherung von Müdigkeitsstoffen in den Gehirnzellen verantwortlich ist, Stoffe, die unsere Nervenzellen allmählich lähmen wie ein Gift, so könnten jene russischen Forscher auf dem richtigen Wege sein, die bereits an einer „Schlafmaschine“ arbeiten; sie soll die Müdigkeitsgifte rascher zerstören, als dies ein achtstündiger Schlaf vermag. Über die Einzelheiten lieses Apparats schweigen sich die Russen noch aus; sie ließen lediglich durchblicken, daß der von der Maschine nicht erfaßbare Giftrest durch zweistündigen Schlaf nach der „Behandlung“ beseitigt werden könne. „Das bedeutet“, frohlockten die Erfinder, „daß wir fast dreimal so lange leben werden wie bisher“.

Solange das Geheimnis von der russischen Schlafmaschine noch gehütet wird, müssen wir uns mit der Kenntnis von Medikamenten begnügen, die uns den Schlaf selbst für längere Zeit teilweise zu ersetzen scheinen. Dr. Nathan Kline, ein amerikanischer Psychologe, demonstrierte am eigenen Leibe die Wirkung einer gelblichen Pille: Sie verhalf ihm dazu, während dreier Monate mit täglich nur drei Stunden Schlaf auszukommen. Kline stand dabei sein Tagespensum als Arzt und Forschungsdirektor des Rockland-State-Hospitals nicht nur glänzend durch, sondern fühlte sich obendrein aktiver und tatenfreudiger als je zuvor. Die Droge, die Kline so unwahrscheinlich munter hielt, war das sogenannte Iproniazid. Es wurde einst gegen die Tuberkulose verschrieben, später aber wegen unerfreulicher Nebenerscheinungen in der Tb-Therapie wieder fallen gelassen. Nathan Kline schlief während seines Versuchs gewöhnlich zwischen vier und sieben Uhr morgens und erwachte frisch gestärkt ohne Wecker. Auf die Frage, ob er einen ausgiebigen Schlummer denn nicht für biologisch unerläßlich halte, antwortete er lakonisch: „Ich kann einfach nicht daran glauben, daß der Schöpfer den Menschen so unvollkommen kongruiert haben soll, daß dieser für ein Drittel seines Lebens praktisch ausfällt und dann wie ein Akkumulator wieder aufgeladen werden muß. Solange niemand so recht weiß, was der Schlaf eigentlich ist, muß man sich doch fragen, ob es wirklich eine Lebensnotwendigkeit ist, zu schlafen.“

Um keine übertriebenen Hoffnungen hervorzu rufen, sah sich Kline allerdings genötigt, vor leichtfertigen Konsequenzen aus seinem Drogenversuch zu warnen: Er halte es für unbedingt erforderlich, daß zunächst eine größere Zahl gesunder Versuchspersonen mit dem Medikament getestet werde, bevor man Endgültiges sagen könne. „Außerdem“, schloß Kline, „ist ein 21-Stunden-Tag denkbar strapazierend für das Eheleben ...“

Schlafmaschine hin und Schlafersatz-Droge her – eine Frage bleibt: Was sollten wir nur mit all der gewonnenen Freizeit anfangen, wenn der Schlaf einst als entbehrliches Übel entlarvt würde und verscheucht werden könnte? Würden wir diese Zeit nicht nur dazu benutzen, unseren ohnehin beängstigenden technischen Fortschritt weiter zu beschleunigen? Oder sollten wir es doch lieber mit denen halten, die im geliebten Schlummer den Normalzustand alles Lebendigen sehen und das Wachsein nur für einen wunderlichen Aggregatzustand halten, in dem wir alles mögliche dumme Zeug anstellen? Theo Löbsack