Viel zu einfach ist das Kunststückchen, mit dem auch noch die bessere Gesellschaft versucht, sich trotz aller politischen Gegnerschaft das Vergnügen Brecht leisten zu können: man spaltet. Man spaltet Brecht in den Künstler und den Kommunisten (wenn man ihm seinen Kommunismus nicht gar rundheraus abstreitet), jener importwürdig, dieser gemeingefährlich; jener hellsichtig, dieser blind; jener ein säkulares Genie, dieser ein Narr; jener ein Freund des Menschen, dieser sein Verächter.

Eine Spalterei, wohlverstanden, die nirgendwoher führt als auf Holzwege. Nicht nur, daß sie einen zwingt, Brecht gegen Brecht auszuspielen und ihn in einem fort besser verstehen zu wollen, als er selber sich verstand; sie zwingt einen darüber hinaus dazu, eine fundamentale Wahrheit abzustreiten: daß nämlich Brecht nur vermöge der dialektisch-materialistischen Methode zu seiner Dramaturgie und damit zu seiner eigentlichen Größe gekommen ist.

Nein, so einfach ist es leider ganz und gar nicht: wer sich mit dem Dichter Brecht einläßt, hat sich wohl oder übel auch mit dem Kommunisten einzulassen.

Um so wohltuender, daß sich ein vergangenen Montag in der Hamburger Universität von der Akademischen Arbeitsgemeinschaft „Wissenschaft + Gesellschaft“ veranstaltetes öffentliches Podiumsgespräch über „Funktion und Chance Brechts auf den westdeutschen Bühnen“ jenseits solcher Spaltungsversuche abspielte; wo sie dennoch anklangen, riefen die Argumente der vierköpfigen „östlichen“ brechtianischen Mannschaft (Hanns Eisler, Erich Engel, Ernst Schumacher, André Müller) die westlichen Gesprächspartner (unter ihnen Siegfried Melchinger, Henning Rischbieter, Günther Penzoldt) schnell zur Tagesordnung zurück, der unbequemen Frage nämlich: Aus welchem Grund und zu welchem Behuf toleriert das Theater eines resolut antikommunistischen Staates den Kommunisten Brecht?

Es wurden verschiedene Antworten angeboten: weil wir es uns leisten können, unser Gesellschaftssystem der Kritik auszusetzen (Penzoldt); weil Brecht keine Doktrin, sondern ein (im übrigen schwer definierbares) menschliches, künstlerisches Mehr biete (Rischbieter); weil Brechts Werk den Aufruf zur Opposition schlechthin, „wie auch immer die Verhältnisse sind, in denen wir leben“, enthalte (Melchinger, eine These Giorgio Strehlers, des Mailänder Regisseurs und Freundes Brechts, mit Nachdruck aufgreifend, die zur Linken des Diskussionsleiters natürlich heftigen Widerspruch auslösen mußte); weil Brecht das westdeutsche Publikum vor gewissen Entartungsmöglichkeiten des Kapitalismus warne (Rischbieter).

Dagegen nun: Brecht werde geduldet, weil man ihn nicht verstehe oder geradezu mißverstehe (Engel, der dazu eine Anekdote zu berichten wußte: nach einer Schweizer Aufführung der „Mutter Courage“ hätte eine Dame allen Absichten Brechts zuwider bemerkt: „Eine tüchtige Frau. Sie gibt’s nicht auf“); er werde gespielt, weil er tiefschürfend wie kein anderer gesellschaftspolitische Probleme auf die Bühne bringe und dank seiner marxistischen Methodik „unausweichlich“ löse, die zwar jeden Westdeutschen beschäftigen, auf deren Behandlung im Theater er aber sonst verzichten müsse (Müller); weil er das Theater aller gefühlsmäßigen Schlamperei entreiße, um bewußtes Theater zu machen (Müller); weil man in einem „wohltemperierten sozialen Klima“ lebe, in dem man sich eine Dosis Kritik am Kapitalismus durchaus leisten könne (Schumacher).

Die Formel dafür, wie man Brecht seinen Marxismus zugestehen und ihn dennoch gleichzeitig unverbindlich und darum auch politisch akzeptabel machen könne, fanden schließlich im Verein Penzoldt und Rischbieter; sie lautet: historisches Verständnis. In einem bestimmten und überholten historischen Moment habe Brecht eine bestimmte, überholte Entscheidung getroffen.