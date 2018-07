Professorenstreit in München – Die Fakultät legte Stolperminen

München

Einstimmig berief der Münchner Stadtrat in der vergangenen Woche den Professor Dr. Jakob Bauer zum Ärztlichen Direktor des Schwabinger Krankenhauses. Damit fand eine Affäre ihr Ende, die dem Ansehen einiger Münchner Universitätsprofessoren nicht eben zuträglich gewesen war.

Das Krankenhaus hatten nach Kriegsende die Amerikaner okkupiert. Im November 1957 räumten sie einen Teil der Anlage; Münchens Stadtrat kam überein, dort eine Interne Abteilung einzurichten. Nun galt es, einen Chefarzt dafür zu finden.

Immerhin verging noch mehr als ein Jahr, bis sich der Stadtrat entschlossen hatte. In geheimer Sitzung wurde im Dezember 1958 Professor Bauer zum Chefarzt bestimmt. Und prompt wurde die in Deutschland weit verbreitete Legende von der eisernen Solidarität der Ärzte gegenüber der Öffentlichkeit zuschanden – an einer so profanen Sache wie der – Besetzung einer Chefarztstelle.

Professor Bauer war zu der Zeit in München kein Unbekannter mehr. Seine Privatpraxis florierte glänzend. Freilich hatte er einen etwas ungewöhnlichen Lebensweg hinter sich gebracht. Als drittes von neun Kindern, aufgewachsen im hintersten bayerischen Wald hatte er sich seinen Beruf nicht aussuchen können.

Den jungen Jakob zog es jedoch vom Schmelztiegel weg in den Karbolgeruch der Kliniken. Er schlug sich nach München durch und brachte es schließlich zum Krankenpfleger und Operationsgehilfen bei Sauerbruch, der damals ein Krankenhaus in der bayerischen Metropole leitete. Der strebsame Jüngling fiel dem Geheimrat auf; eines Tages brummte Sauerbruch wohlwollend: „Bauer, es wird wirklich Zeit, daß Du Medizin studierst“.