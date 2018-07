Pérez Galdós wurde in Las Palmas auf den Kanarischen Inseln geboren und kam 1862 mit neunzehn Jahren zum Studium nach Madrid. Er verliebte sich in diese Stadt, ihre Theater, Kaffeehäuser und Klubs, durchstreifte sie in einsamen Spaziergängen – und hinterließ mehr Romane als Balzac oder Walter Scott, darunter einen, der 1888 erschien und jetzt zum erstenmal deutsch veröffentlicht wurde –

Benito Pérez Galdös: „Miau“, aus dem Spanischen von Wilhelm Muster; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 390 S., 16,80 DM.

„Miau“ erzählt den tragischen Abstieg eines spanischen Staatsbeamten, der bei einem Kabinettswechsel suspendiert wird. Don Ramon Villaamil, ehrenhaft, sympathisch, nicht sehr intelligent, verbohrt sich in den Gedanken, daß er den Urheber seines Unglücks finden müsse. Die Suche nach dem Schurken vergiftet sein Verhältnis zur Umwelt – vielleicht ist der Feind der Staat selber.

Dem Haushalt der Villaamils geht unterdessen das Geld aus, man lebt auf Kredit, die Kleider werden vielmals gewendet, die Bezahlung der Miete geschickt hinausgeschoben. Aber abends gehen die drei, Damen des Hauses in die Oper – die alten Hüte sind umgearbeitet – und spielen sich selbst das Leben von einst vor.

Galdós hat Dickens seinen Meister genannt. Auch Dickens kam aus der Provinz in die Hauptstadt und liebte London, wie Galdós sein Madrid geliebt hat. Beide haben den Blick für das Rührende und das Lächerliche, die häuslichen Kalamitäten, die Farce des Beamtenlebens. Sie sahen dasselbe, aber sie erzählten verschieden. Dickens setzt sich mit seinen Gestalten an den gedeckten Tisch, Galdós sieht von ferne zu. Er kloriert die Situation nicht wie Dickens, er läßt die Menschen nicht seine, sondern ihre Sprache reden, und wo Dickens seine Charaktere durch seine eigene Vitalität lebendig macht, scheint Galdós nur zuzuhören.

Galdós gestaltet sie unbarmherzig und liebevoll zugleich, aber er hält sie sich doch immer ein wenig vom Leibe, damit das Mitgefühl nicht überwiegt. In Abelarda, der „Unbedeutenden“, und der grausam-lächerlichen Liebesgeschichte dieser tief empfindenden Gans, auch in dem kleinen Luisito, der seltsame Visionen vom lieben Gott hat, gelingen Galdós erstaunliche Einblicke in abnorme Seelenzustände.

„Miau“ ist ein Spitzname, der der Familie angeheftet wird, und jeder Villaamil reagiert auf seine Art darauf. Schließlich wird er dem grübelnden Don Ramon zum Symbol für die Verdrehtheit der Welt, zur Abkürzung für „Martertod infolge abgekarteten Undanks“. Wie Don Quixote wird ihm vor dem Ende die Torheit seines Lebens klar, und wie das Ende des Ritters von der traurigen Gestalt, ist auch dieses Ende fast erbaulich: die Lebensfreude von Jahren wird an einem Tage nachgeholt. Noch knapp vor dem Tod bleibt Don Ramon seinem Pessimismus treu: „Wetten wir, daß der Schuß nicht losgeht?“ Aber auch diesmal hat er sich geirrt. Jutta E. Häußler