Von Peter Hemmerieh.

Zum ersten Male trat am 16. Juni der neugewählte Präsident des deutschen Wissenschaftsrates, Ludwig Kaiser, vor die Gemeinde des Deutschen Hochschulverbandes. Professor Raiser, Nachfolger also von Professor Coing, ist Ordinarius für Bürgerliches Recht an der Universität Tübingen. Wer noch zweifelte, darf jetzt gewiß sein, daß dem deutschen „Bildungswesen“ im Wissenschaftsrat eine Institution, erwachsen ist, die auch im Wechsel ihrer Repräsentanten keine Einbuße an Kontinuität erfährt.

Seit Erscheinen – der „Empfehlungen des Wissenschaftsrats“ ist ein halbes Jahr ins Land gegangen, ohne daß die Hochschulen sich zur offenen Herausstellung ihrer Einwände bereit gefunden hätten (von wenigen Ausnahmen abgesehen, denen – wie es uns scheint – wenig Glück beschieden war; wir denken beispielsweise an den Versuch des Freiburger Pathologen Büchner zur Rechtfertigung der akademischen Hierarchie in den „Stimmen der Zeit“). Raiser hat diese Enthaltsamkeit der Kollegenschaft freundlicherweise als Selbstdisziplin ausgelegt. Beschränkt darauf, sich mit kritischen Privatissima und dem akademischen Hörensagen auseinanderzusetzen, hat er vier Hauptpunkte möglicher Kritik am Wissenschaftsrat herausgegriffen.

1. Der Wissenschaftsrat verzichtet bewußt auf die Verkündung einer neuen Hochschul-Idee. Er hält fest an der Humboldtschen Einheit von Forschung und Lehre wie am Prinzip der akademischen Freiheit für Lehrende und Lernende. Gelegenheit zu strukturellen Experimenten biete aber in gewissem Maße der vorgesehene Aufbau neuer Hochschulen. Raiser scheute sich nicht, „Elitebildung“ im numerus clausus als Gelehrtentraum aus dem unvergessenen 19. Jahrhundert zu apostrophieren, der in praxi darauf hinauslaufe, Honoratiorensöhnen das geistige Rüstzeug für Führungspositionen zu vermitteln. Das Ratsgutachten trägt im übrigen nicht nur gestiegenen Studentenzahlen, sondern ganz unabhängig davon auch veränderten Bedürfnissen der Forschung Rechnung.

2. Der am meisten gehörte Vorwurf gegen den Wissenschaftsrat zielt auf die mangelnde Qualifikation des akademischen Nachwuchses. Der Wissenschaftsrat beurteilt demgegenüber die Nachwuchssituation bewußt optimistisch. Die weitverbreitete Geringschätzung des Nachwuchses beruhe in nur zu vielen Fällen auf einer maßlosen Überschätzung der eigenen Generation; eine ungeheure Intensivierung der Nachwuchspflege müsse demgegenüber Platz greifen, fordert Raiser. Es gebe immer noch große Gelehrte, ja, ganze Fakultäten, welche diese Mühe scheuten. Die ausschließliche Überlassung der Nachwuchspflege an die Institutsdirektoren münde in eine drückende Abhängigkeit der jungen Generation, welche in dieser Form im Westen wie im Osten unbekannt sei und daher unsere Wettbewerbsfähigkeit bedrohe. Um diesem Übel zu steuern, halte der Wissensduftsrat an der Schaffung von Senatskommissionen für die Nachwuchspflege fest, ein Mittel, dessen Wiiksamkeit aber noch nicht abzusehen sei.

3. Die stoffliche Bereicherung des Hochschulprogramms darf nicht zur Examensüberlastung der Studenten führen. Jeder Ordinarius müsse gehalten sein, seinen Anforderungen dementsprechend Beschränkungen aufzuerlegen.

4. Die aus dem Hochschulwachstum sich ergebende Aufblähung der Selbstverwaltung bis zur Unbeweglichkeit erkennt Raiser als die ernsteste Gefahr. Er appelliert an die akademischen Gremien, sich die Administrationserfahrungen moderner demokratischer (!) Gemeinwesen zu eigen zu machen. Die Fakultätsstruktur müsse sich vom Kollegialsystem zur Repräsentativverwaltung hinwenden.

Raiser schloß mit der prophetischen Mahnung: Es wird die entscheidende Probe auf Lebenskraft und Verantwortungsbewußtsein unseres Standes sein, ob er sich diesen Anforderungen gewachsen zeigt.