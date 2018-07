Inhalt Seite 1 — Darf die Kunst sich auf die Wissenschaft berufen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwischen den beiden Kulturgebieten liegt ein Stück ödes Niemandsland, auf dem einige zeitgemäß stachelige Pflanzen in die Höhe geschossen sind. Reichlich mit Jargon gedüngt, strotzend von allerlei technischem Klimbim, bieten sie dem Kulturbeflissenen, der sich in seinem Gärtlein mit Kohlköpfen und markigen Früchten zu schaffen macht, einen alarmierend wissenschaftlichen Anblick; das, denkt er, müssen wohl die ersten Anzeichen der neuen Zeit sein.

Der Naturwissenschaftler auf der anderen Seite ist damit beschäftigt, den Grünfinken mit Ringen zu versehen, ein neues Insektenmittel zusammenzubrauen und die Vorkehrungen für den ersten Mondflug einer Tomate zu treffen. Was erblickt er, wenn er von der Arbeit aufsieht? Haben diese exotischen Gewächse irgend etwas mit ihm und seiner Denkweise zu tun, oder behandelt er sie einfach als irgendein dekoratives Unkraut aus dem Garten gegenüber? Wenn ja, dann scheint der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, den jene erheben, eine Art Betrug zu sein.

Viele künstlerische Neuerungen der letzten vierzig Jahre hat man deshalb für verdienstvoll gehalten, weil sie angeblich „wissenschaftlich“ und darum im Einklang mit dem Geist der Zeit seien. Gewiß, einige darunter waren überaus wichtig, und es liegt uns fern, gegen Neuerungen zu Felde zu ziehen. Doch es scheint uns höchst zweifelhaft, ob es immer gerechtfertigt ist, dafür die „Wissenschaft“ zu bemühen; vielleicht ist uns die Frage erlaubt, ob die lautstarken und lebhaften Kritiker, die derlei Ansprüche geltend machen, wirklich wissen, wovon sie eigentlich reden.

Ist es sinnvoll, wie sie mit den Begriffen „Wissenschaft“ und „wissenschaftlich“ um sich werfen? Und was halten die Wissenschaftler selber von dieser neuen Kunst, die ihnen da geboten wird? Es wäre schon interessant, darüber Aufschluß zu erhalten.

Die Neuerungen, von denen die Rede ist, sind nicht immer die allerneuesten. In der Architektur haben wir zum Beispiel das Modulor-System, das Le Corbusier uns predigt; es sei, heißt es, aus wissenschaftlichen Erwägungen hervorgegangen und solle metrische und nicht-metrische Maße miteinander „versöhnen“. In der Musik versucht man uns einzureden, die Nachfolger Schönbergs und Weberns wendeten sich an den mathematischen Verstand, weil sie mit einem willkürlichen Satz eher intellektueller als musikalischer Gesetze operierten; und die Komponisten elektronischer und „konkreter“ Musik werden als Verbündete der Wissenschaft vorgestellt, weil sie in ihrer Arbeit jüngste technische Erkenntnisse verwenden. Auch die abstrakte Malerei wird oft in pseudo-wissenschaftlichem Jargon empfohlen, weil Mikrophotographie und Kristallographie analoge Muster zum Vorschein gebracht hätten, weil sie neue synthetische Materialien verwende und bekannten Konstruktionsgesetzen folge, oder – die allerschlampigste Feststellung – weil sie den Raum entdecke.

„Eine neue Dimension“: diese Worte besitzen magischen Klang für den Nichtwissenschaftler, der sofort beschämt zu dem Schluß kommt: das fragliche Werk liegt außerhalb seiner intellektuellen Reichweite. Vieles in der Kunst läßt sich so präsentieren, daß es den gleichen pseudo-wissenschaftlichen Ton trifft: die äußerlichen Beschreibungen Robbe-Grillets, das Paragraphensystem, das Wittgenstein in seinem Tractatus Logico-Philosophicus gebraucht (selbst schon ein hervorragend „wissenschaftlicher“ Titel), Brechts eindrucksvoll klingender „V-Effekt“ oder die geheimnisvollen algebraischen Formeln, auf Grund derer Marcel Duchamp seine Bilder entwirft. Über allen scheint drohend jene mysteriöse Rechenmaschine zu schweben, jener große elektronische Götze, der die Künste angeblich entweder zu „programmieren“ und „herzustellen“ oder zu erdrücken verlangt. Zu gegebener Zeit werden Fernschreiber Chosiste-Romane und nicht-verbale Bühnenstücke herausrasseln; elektronisch werden komplizierte Zwölf-(und warum nicht Zehn-)Ton-Strukturen in unendlich variablen Anordnungen hervorgebracht; Maschinen malen ungegenständliche Gemälde und nehmen sie auf Band. Das verständnislose Publikum hat Ruhe zu geben und sich glücklich zu schätzen, daß es den Anschluß an die Zeit nicht verpaßt hat.

Wäre das wirklich die Ansicht der Naturwissenschaftler? Nichts nötigt einen zu dieser Vermutung, und die Maßstäbe, die dergleichen Bestrebungen zugrundeliegen, scheinen eher dem Zukunftsroman als der Wissenschaft zu entstammen. Es ist Le Corbusiers visuelles Vermögen, das schöne Proportionen schafft, und nicht seine Zahlentheorie, über die jeder Mathematiker nur lachen würde. Ähnlich kann Zwölftonmusik in sich konsequent sein, aber weder der Physiker noch der Psychologe können sie von vornherein unbesehen akzeptieren; und die abstrakte Kunst wird durch ihre zufälligen Muster und metaphysischen Raumbegriffe schwerlich einer wissenschaftlichen Kunst wie der Leonardos vergleichbar, der seinen Bleistift wirklich gebrauchte, um zu beobachten und zu ergründen, wie die Dinge und die Menschen funktionieren.