Truman hat am Jahrestag des Kriegsausbruchs in Korea die heutige Situation mit der des Juni 1950 verglichen. Er sagte, daß, während damals die Friedenshoffnungen vernichtet schienen, heute die Vereinten Nationen stärker seien als vor einem Jahr. Und daß niemals zuvor in der Geschichte so umfassende Maßnahmen zur Erhaltung des Friedens getroffen wurden. Denkt man noch weiter zurück, an den Juni 1948 und den Ausbruch der Berliner Blockade, so wird die Wandlung noch deutlicher. Eben die neue Entschlossenheit und die Tatsache, daß der Westen sich über die Weltsituation klargeworden ist, hat die lastende Angstpsychose der vergangenen Zeit in ein Gefühl größeren Vertrauens verwandelt. Marion Gräfin Dönhoff