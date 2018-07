G. Z., Karlsruhe

Wert Esswein, Inhaber der Baufirma Füssler & Co. in Karlsruhe und erfolgreicher Bauunternehmer in Baden-Württemberg, erhielt mit den letzten Glück Wunschblumensträußen zu seinem 41. Geburtstag das Nelkenbukett eines Erpressers. Am 5. Juni hatte Albert Esswein Geburtstag. Seither fahndet die Karsruher Kripo nach dem Erpresser. Aber er ging nicht ins Netz.

Ein Taxifahrer hatte die Nelken im Auftrage eines Unbekannten abgegeben. Dazu ein Begleitschreiben. Esswein traute seinen Augen nicht, als er es geöffnet hatte: „Die von ihnen seit Jahren betriebenen strafbaren Methoden zur Erlangung von Bauaufträgen sind mir bekannt.“ Dann kam die Aufforderung, 150 000 Mark zu bezahlen. „Sonst sind Sie nächsten Sonntag tot.“ Das Geld sollte säuberlich in Hunderter gebündelt zwischen zwei und fünf Uhr der folgenden Nacht am Kilometerstein 643,5 in Richtung Baden-Baden nach telephonischer Aufforderung hinterlegt werden. „Machen Sie keine Dummheiten! Verständigen Sie nicht die Polizei! Kommen Sie allein!“

Großalarm bei der Kripo und bei der Schutzpolizei. Die Parkstelle um den Kilometerstein 643,5 wurde abgeriegelt, „unauffällig natürlich“. Nach einigen Anrufen des Unbekannten kam aber erst in der Nacht zum Dienstag gegen zwei Uhr durch das Telephon die Anweisung: „Fahren Sie, und überbringen Sie das Geld!“ Bis zum Morgengrauen wartete Esswein, beschützt von einem Polizeiheer, aber niemand zeigte sich. Hatte der Unbekannte von der Aktion der Polizei Wind bekommen? Oder war das Ganze nur ein übler Scherz?

Noch weiß man keine Antwort auf diese Fragen. Was hatte der Mann gemeint mit „strafbaren Methoden zur Erlangung von Bauaufträgen“? Wenn eine prominente Persönlichkeit oder eine große Firma ins Gerede kommt, fehlt es nicht an Vermutungen. Schließlich hatte die Firma Füssler und Co. gerade erst – jedenfalls zum größten Teil – den neuen Stuttgarter Landtag gebaut, ein Millionenprojekt. War der Unbekannte ein Konkurrent oder ein entlassener Angestellter oder vielleicht ein Arbeiter, der sich falsch behandelt fühlte?

In der Villa Essweins freilich, mit dem beleuchteten Hollywood-Swimming-Pool im Garten neben der raffinierten Bar, kümmert sich niemand mehr um den Erpresser. Albert Esswein lebt noch.