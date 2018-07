Von Barbara Bondy Dieses Buch bricht keineswegs – wie der Verlag in seinem Waschzettel behauptet – „wie ein Feuersturm auf den Leser nieder“; es zwingt ihn vielmehr unter das kreisende Rad des Leidens und der Lebensschwere – eine solche Metapher drängt sich auf, denn dieser Roman ist eine einzige große Metapher –

Miodrag Bulatovic: „Der rote Hahn (liegt himmelwärts“; Carl Hanser Verlag, München; 271 S., 14,80 DM. –

Der Autor, ein 30jähriger, hochbegabter Montenegriner, scheint zu denen zu gehören, die vom Mitleid geschlagen wurden, ein für allemal, zu denen, die einmal als „Salz der Erde“ apostrophiert wurden. Was er hinter der schmalen Realitätsspanne, die er thematisch wählte – Szenen und Bilder aus einem montenegrinischen Dorf, Hochzeit und Begräbnis, Flucht und Verweilen als einzige wesenhafte Wirklichkeit wahrnimmt, ist von ergreifender und bestürzender Monotonie. Es ist das monotone, das alte Lied von der geschundenen Welt und dem erbärmlichen Wesen Mensch, der gequälten Kreatur, die – in geheimnisvoller Wende – in der tiefsten Erniedrigung ihre höchste Würde erreicht. Aber diese Wende hat der Autor vielleicht gar nicht beabsichtigt, sie stellt sich dennoch ein und trägt den gepeinigten Leser, der gegen soviel Dunkel, soviel Qual schlecht gewappnet ist, absichtslos ins Hellere. Jedoch: mit seinem brennenden Lyrismus, seinen Bildern, die zuweilen ins Surreale stürmen, durch Ängste und Alpträume tragen, hat Bulatovic, Angehöriger eines Landes, durch das die Peitsche des zukunftsfrohen Optimismus fährt, nicht nur qualifizierte jugendliche Dichtung erreicht, sondern ein couragiertes zeitkritisches Dokument geliefert.

In dieser Zeit, da der Glaube an die menschliche Herrlichkeit – hüben wie drüben – so forsch angeregt, wenn nicht befohlen wird, kommt ausgerechnet aus Montenegro die moderne Übertragung jenes vergessenen, maßlosen Verses, den Christian Hofmann von Hofmannswaldau vor rund dreihundert Jahren niederschrieb: Irdisches und sterblich Volk / Lebend-tote Erdengäste / Ihr Verwürflinge des Himmels / Ihr Gespenste dieser Welt...“

Der Roman, der eigentlich keiner ist, denn er besitzt keine Handlung, keine Progression, keine Charaktere, erinnert an. eine Abfolge erbarmungsloser Momentaufnahmen: im Mittelpunkt Muharem, der ärmste der Armen, „der winzige, unansehnliche, gebückte Mann“, lungenkrank, einsam, verloren, Hofpächter des alten Ilija, der sein Vater ist, ohne daß Muharem das weiß, Muharem, der sich immer fragt, wie das Leben zu ertragen sei, und immer wünscht; „Ich will ein Mensch werden“ – ohne zu wissen, daß er es ist, wesentlicher als die anderen, ganz und gar gezeichnet: auserwählt, Sein einziger Besitz, sein Stolz und Glück ist der schöne rote Hahn, den er – an sich gepreßt – herumträgt, bis die Menge ihn ihm entreißt, ihn und das Tier quält, halb umbringt – bis der Hahn sich aufschwingt, rote Federn stäubend, blutend, im weißgrellen Sonnenball verschwindet, ein gräßlich-schönes Sinnbild menschlicher Hoffnung.

Die Menschen dieses Buches stehen alle in ausweglosem Jammer, die Reichen und die Armen, die Jungen und die Alten, die Würger und die Opfer („Erbarme dich, ich beschwöre dich“, sagt Muharem. Und der andere, sein Peiniger, darauf: „Auch meiner will sich niemand erbarmen, Muharem“).

Genannt werden muß die große sprachliche Leistung von Miodrag Vukic und Hermann Piwitt, die das schwierige Buch aus dem Serbo-Kroatischen übersetzten. Stets lassen sich bedeutende Übersetzungen an wenigen, belanglosen Beispielen nachweisen, wie etwa an diesem: „... das lag schon lange zurück ... Wie heute stand der August in Flammen.“ Oder an der Sequenz: „...die ewige Öde des Himmels, die Tödlichkeit des Lichts, das alles auflöste und zerfraß, die Härte, den Hunger und die Lüge der Erde ...“

Wiederholt wurde aus Fachkreisen Erstaunen geäußert, daß dieses – literarisch zweifellos bedeutende – Buch ohne jeden Verkaufserfolg blieb. Erstaunen? Wer begäbe sich gern in diese Lektüre? Wer begäbe sich freiwillig unter das kreisende Rad des Leidens, wer begäbe sich seiner Sicherheiten?