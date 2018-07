Als Wachstumswert par excellence erfreut sich die Aktie der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG (Wuppertal-Elberfeld) seit einigen Jahren besonderer Beliebtheit an der Börse. Und was das Unternehmen selbst an Geschäftserfolgen zu bieten hat, rechtfertigt durchaus das Interesse. Glanzstoff kann seit längerem nicht nur erfreuliche Zuwachsraten für sich verbuchen, sondern hat, mit seinen verhältnismäßig jungen Erzeugnissen aus der Retorte, vor allem Anteil an einem Markt, den die technische Entwicklung in Bewegung hält. Synthetische Fäden und Fasern sind ja die erklärten Lieblingskinder der Chemiefaserindustrie; sie werden ihren mit einem eindrucksvollen Start begonnenen Siegeszug fortsetzen.

An dieser Entwicklung ist die Glanzstoffgruppe mit ihren Produkten Perlon, Diolen und Kordnylon beteiligt, die auf der Produktionspalette des Konzerns immer mehr den Vorrang gegenüber den „traditionellen“ Reyon-Erzeugnissen erhalten. Im vergangenen Geschäftsjahr, das die Erfolgskurve des Unternehmens wiederum auf neue Höhen geführt hat, ist der Umsatzanteil der Synthesefasern weiter von 51 auf 58 vH gesteigert worden. Bei diesem Stand wird es vermutlich schon deswegen nicht bleiben, weil das Investitionsschwergewicht in der Glanzstoffgruppe bei den Synthesensparten liegt. Wenn das Investitionstempo des vergangenen Geschäftsjahres den Maßstab für die nächsten Jahre setzen wird, steht einiges zu erwarten ... Um nicht weniger als 57 vH sind 1960 die bei Glanzstoff für Investitionen eingesetzten Mittel (auf fast 90 Mill. DM) gestiegen. Den Löwenanteil davon haben neue Produktionsstätten zur Erzeugung von Synthetika verschlungen.

Allerdings waren in der Pressekonferenz zum Jahresabschluß 1960 zum erstenmal auch etwas vorsichtigere Töne zu hören. Vorstandsvorsitzer Dr. Dr. h. c. Ernst Hellmut Vits gab zu, daß es „vielleicht in nicht zu ferner Zeit“ im Räume der EWG-Länder Überkapazitäten in der Chemiefaserindustrie geben könne. Die Ausbaupläne der Konkurrenz – zu den europäischen Erzeugern sind ja noch die im EWG-Raum zu verwirklichenden Projekte der überseeischen Konzerne hinzuzurechnen – seien zwar nicht bekannt, doch könne man nach den bisher bekanntgewordenen Planungsgrößen davon ausgehen, daß „das Angebot der Nachfrage vielleicht erheblich vorauseilen wird“.

Die Entwicklungen im Geschäftsjahr 1960 gaben indessen noch keinerlei Anlaß zu etwaigen pessimistisch gefärbten Prognosen. Ganz im Gegenteil: Die Superlative des vorangegangenen Jahres sind bei Glanzstoff auf der ganzen Linie nochmals übertroffen worden. Die llprozentige Umsatzsteigerung des Stammhauses Glanzstoff – auf 550 (494) Mill. DM – verdankt das Unternehmen in erster Linie wiederum der guten Aufnahme, die die synthetischen Erzeugnisse am Markt fanden. Die höchste Quote am Gesamtumsatz hatte wiederum Perlon, während Diolen und Nylon die größte prozentuale Zunahme aufwiesen. Einen Umsatzrückgang hatte lediglich Kordreyon zu verzeichnen; jedoch hält die Verwaltung derartige Schwankungen nicht für beunruhigend. Die langfristige Entwicklung der Reifenindustrie und damit auch der Kordreyon-Produktion könne durchaus mit Zuversicht beurteilt werden. Der bemerkenswerte Rückgang des Auslandumsatzes auf 60,6 (77) Mill. – die Exportquote reduzierte sich auf 11 (15,6) vH – geht ebenfalls zu Lasten dieser Absatzsparte.

Zum erstenmal seit Jahren ist der weiter anhaltende Druck auf die Verkaufspreise im Berichtsjahre nicht mehr wirksam gewesen, zumal der Anteil der höherwertigen Erzeugnisse am Gesamtversand entsprechend zugenommen hat. In den Chemiefaserunternehmen der Gruppe – das sind: das Stammhaus Glanzstoff, die J. P. Bemberg AG mit ihrem Spinnwerk in Wuppertal-Barmen, die Spinnfaser AG in Kassel und die Glanzstoff-Courtaulds GmbH in Köln – ist der Index der Verkaufspreise auf etwa 65 (1952 = 100) stehengeblieben, während die Wertumsätze auf 180 (165) vH und die Versandmengen sogar auf 200 (188) geklettert sind.

Der Marktlage entsprechend waren die Produktionskapazitäten – einschließlich der neuen Anlagen für die Synthetika – während des ganzen Berichtsjahres praktisch ausgelastet. Die Gesamterzeugung erreichte 56 800 (51 800) t. Das Ergebnis der vollen Kapazitätsausnutzung war ehe beachtliche Kostendegression, die sich, zusammen mit Rationalisierungserfolgen und verbilligten Einkauf, günstig auf die Rentabilität des Unternehmens ausgewirkt hat. Die Aktionäre werden daran mit einer Dividendenerhöhung um 1 auf 14 vH partizipieren. Diese Ausschüttung, die zu überschreiten die Verwaltung „nach Erwägung aller in diesem Zusammenhang wichtigen Faktoren nicht für angemessen“ hielt, erfordert einen Betrag von 15,8 (14,6) Mill. DM. Sichtbar ist von dem Jahresergebnis ein Betrag von 4,1 Mill. DM abgezweigt und der freien Rücklage zugeführt worden. Daneben hat die Verwaltung in diesen Jahre der Bildung stiller Reserven den Vorzug gegeben.

Wie für die Muttergesellschaft so war das Geschäftsjahr 1960 auch für die gesamte Glanzstoffgruppe ein voller Erfolg. Der Konzernumsat: – einschließlich Spinnfaser, Glanzstoff-Courtaulds, Bemberg, Kustseiden AG und Barmer Maschinenfabrik – erhöhte sich um 12 vH auf: 884 (791) Mill. DM. An Organschaftserträgen hat die Mutter 1,7 (1,1) Mill. DM von der Kunstseiden AG und 1 (1,1) Mill. DM von der Bemberg-Tochter erhalten. Auch die Beteiligungserträge erhöhten sich 1960 um 1,7 auf 2,9 Mill. DM. Darin ist eine Dividende der Spinnfaser AG in Höhe von 1,2 und eine Dividendensteigerung bei Glanzstoff-Courtaulds um 0,4 Mill. DM enthalten. Nn.