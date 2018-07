Die Kali-Chemie AG (Hannover) hatte 1960 für die Mehrzahl der Erzeugnisse Umsatzsteigerungen zu verzeichnen, wobei sich der Exportanteil gegenüber dem Vorjahr um 3 auf 28 vH erhöhte. Der Gesamtumsatz einschließlich Organgesellschaften – ohne interne Umsätze – belief sich 1960 auf rund 212 (i. V. 205) Mill. DM. Die Mehrumsätze konnten nach Angaben der Verwaltung vielfach jedoch nur bei nachgebenden Preisen erzielt werden.

Der Kaliabsatz war im Berichtsjahr befriedigend; die Förder- und Verarbeitungsleistung der Werke war voll in Anspruch genommen. Nach Rhenania-Düngern bestand wieder rege Nachfrage. Die Planungen für 1961 sehen eine Konzentration auf dem Superphosphat-Gebiet vor. Bei den Schwerchemikalien standen Soda und Bariumkarbonat wieder an der Spitze. Die Wettbewerbslage im Wasserstoffsuperoxyd- und Perborat-Geschäft hat sich weiter verschärft. Die fortschreitende Ausweitung der Welt-Erdölindustrie wirkte sich vorteilhaft im Katalysator-Geschäft aus. Die pharmazeutische Sparte brachte beachtliches Umsatzplus.

Über die Anfang 1960 gegründete Kali-Chemie-Stauffer GmbH (Hannover) wird berichtet, daß inzwischen eine Kapitalerhöhung auf 5 Mill. DM vorgenommen wurde, worauf bis Ende 1960 insgesamt 3 Mill. DM eingezahlt sind. Diese Gesellschaft wird in Kürze in Nienburg/Weser eine eigene Anlage zur Herstellung von unlöslichem Schwefel in Betrieb nehmen (Beteiligung der Kalichemie und der Staufferchemical Co. International C. A., Genf, je 50 vH).

Die HV (7. Juni) hat die Verteilung einer Dividende von 12 vH auf das um 20 auf 55 Mill. DM erhöhte Grundkapital (i. V. 16 vH) beschlossen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung stehen – in Mill. DM – 206,3 Umsatzerlösen u. a. 16,5 (13,5) Anlageabschreibungen und Wertberichtigungen sowie 16,1 (14,9) Steuern gegenüber. – In der Bilanz erscheinen nach 32,6 (29,8) Zugängen die Anlagen mit 210 (175), davon 13,2 (3,8) Beteiligungen und 7,3 (2,7) Anlagen im Bau. Das Umlaufvermögen beträgt 67,8 (60,4), bei 37,8 (23,6) Verbindlichkeiten. Großaktionärin der Gesellschaft ist die Solvay-Werke GmbH (Solingen-Ohligs). vd-