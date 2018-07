Mit der Dividende von wieder 16 vH seien die Aktionäre der Kaufhof AG (Köln) sehr gut bedient worden, erklärte der Vorstand in einer Pressekonferenz zur Erläuterung des Jahresabschlusses 1960. Man dürfe nicht ausschließlich von der Dividendenhöhe ausgehen, sondern es sei vor allem zu berücksichtigen, daß den Kaufhofaktionären im vergangenen Jahre eine Kapitalerhöhung – um 45 auf 150 – zu pari zugute gekommen ist, wobei die jungen Aktien für das ganze Geschäftsjahr 1960 voll dividendenberechtigt waren. So ist der Ausschüttungsbetrag, den Kaufhof diesmal für die 16prozentige Dividende aufwenden muß, immerhin von 15,6 auf 24 Millionen DM gestiegen.

Auf die Frage, ob diesem System der Ertragsbeteiligung via Kapitalaufstockung zu besonders günstigen Bedingungen auch künftig gegenüber einer Dividendenerhöhung der Vorzug gegeben werden wird, lautete die Antwort des Vorstandes, eine weitere Ausgabe junger Aktien – die Verwaltung verfügt noch über ein genehmigtes Kapital von 30 Mill. DM – sei gegenwärtig überhaupt nicht akut. Außerdem seien 16 vH selbstverständlich nicht als Höchstdividende anzusehen. Zur Absage einer weiteren Kapitalerhöhung paßt, daß Kaufhof jetzt gerade mit anderen Wünschen an den Kapitalmarkt geht: wir meinen die 5 0-Mill.-DM-Anleihe, über die an anderer Stelle dieser Ausgabe, im Börsenbericht, weitere Angaben gemacht sind.

Diese Anleihe wird zusammen mit dem Abschreibungsvolumen durchaus die finanziellen Bedürfnisse des Konzerns befriedigen. Denn große Neubauprojekte stehen bei der Kaufhofverwaltung gegenwärtig nicht auf dem Programm. Man wird sich mit der Modernisierung (und Erweiterung) bestehender Häuser begnügen, von einzelnen „aufgezwungenen“ Garagenbauten abgesehen.

Den Erfolgen der Karstadt AG steht Kaufhof nicht nach. Die Umsatzsteigerung von 13,2 vH auf 1,21 (1,07) Mrd. DM geht über die durchschnittliche Zuwachsrate des Einzelhandels hinaus. Die Verwaltung erklärt diesen Vorsprung vor allem damit, daß die Verkaufssparte Möbel und Hausrat, die eine günstigere Entwicklung aufweist als die übrigen, bei Kaufhof weiter stark ausgebaut worden ist. Die Zuwachsraten der einzelnen Warengruppen im Sortiment betragen (gegenüber dem Vorjahr): bei Textilien 12,8, Möbeln und Hausrat 19,1, verschiedenem Bedarf 12,7, Lebensmitteln 10,6 und im Erfrischungsraum 13,0 vH. – Am Gesamtumsatz sind Textilien nunmehr mit 54,0 (54,3), Möbel und Hausrat mit 13,1 (12,3), Verschiedenes mit 13,2 (13,3), Lebensmittel mit 16,0 (16,4) und der Erfrischungsraum wieder mit 3,7 vH beteiligt. Im laufenden Geschäftsjahr hat die günstige Entwicklung weiter angehalten. Wie der Kaufhofvorstand in der Pressekonferenz betonte, rechnet die Verwaltung für 1961 mit einer Umsatzsteigerung von 12 bis 13 vH. Auch hier wird eine weitgehende Beruhigung der Preise festgestellt. Der Kaufhofindex ist in den ersten 5 Monaten dieses Jahres um 0,4 auf 100,7 (1955 = 100) gestiegen. Im Berichtsjahre veränderte sich der Preisspiegel von 99,4 auf 100,3.

Eine erhebliche Ausweitung hat der Umsatz je qm Verkaufsfläche im Geschäftsjahr 1960 erfahren. Er wurde von 5330 auf 5725 DM je qm gesteigert. Die Verkaufsfläche ist im Berichtsjahre um 10,3 vH auf 236 000 qm vergrößert worden. Neu- und Erweiterungsbauten sind vor allem in Bonn, Düsseldorf, Ludwigshafen und Wuppertal-Elberfeld zum Abschluß gebracht worden.An eine Erweiterung des Filialnetzes denkt die Kaufhofverwaltung gegenwärtig nicht, bei nunmehr 41 Kaufhäusern. Die lukrativsten Zweigniederlassungen liegen in Köln, Frankfurt, Düsseldorf und München, die zusammen etwa 30 vH des Gesamtumsatzes bestreiten.

Die Ertragsrechnung für 1960 legt Kaufhof zum erstenmal nach dem neuen Schema vor; damit fehlt leider ein exakter Vergleich mit dem Vorjahr. Auch so aber ist unschwer zu erkennen, daß ein günstiges Jahr zum Abschluß gebracht worden ist. Die Aktionäre nehmen, wie schon erwähnt, mit einem Dividendenbetrag von 24 Mill. DM an dem Ergebnis teil. Das Unternehmen selbst bedenkt sich mit einer Rücklagendotierung von 14,5 Mill. DM, davon 4,5 Mill. gesetzliche Rücklage. Die Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen sind auf 55 (45) Mill. DM gestiegen. Davon entfallen nach Angaben der Verwaltung rund 90 vH auf die Ertragsteuern und davon reichlich zwei Drittel auf die Körperschaftsteuer. Das wären also rund 30 Mill. DM, worin aber noch 8 bis 9 Mill. DM für die Töchter enthalten sind. nmn