Der neue VARTA-Hotelführer erspart einem viel Ärger

Lieb schaut er aus, lieb und sauber, der bereits in vierter Ausgabe erschienene „VARTA-Führer durch Deutschland“. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Seitdem ich ihn habe, passiert es nicht mehr, daß ich auf den hochtrabenden Namen eines Hotels hereinfalle, mir mit großem Aufwand an Beredsamkeit ein Zimmer reservieren lasse und dann feststelle, daß der Warmwasserhahn keine Neigung zeigt, sich von seinem Flüssigkeitsinhalt zu trennen, oder daß die Sprungfedern des Bettes dem Ruhebedürftigen als gepanzerte Faust ins Kreuz fahren. Mit vier feinen Türmchen zeigt der VARTA-Führer „großen Komfort“ an, mit drei „mittleren“, mit zweien weist er ein „gutbürgerliches Haus“ aus. (Ein Türmchen: „Einfach, aber zufriedenstellend.“) Wer mit einem schwarzen Krönchen übernachtet, befindet sich in einem „lobenswerten“ Hotel, das rote empfiehlt ein „besonders angenehmes“, und unter einer Zipfelmütze schläft man ruhig – es donnern garantiert keine Lastzüge am Fenster vorbei.

Bis zum Konferenzzimmer, in dem man rasch seine Geschäftsfreunde versammeln kann, und bis zum Liegestuhl, der auf der Terrasse des müden Wanderers harrt, verrät dieser kluge Reisebegleiter einem buchstäblich alles, was man über sein Hotel im voraus wissen muß. Er liebäugelt mit den berühmten Fußstapfen des „Guide Michelin“ und wandelt bereits würdig in den Spuren der „Tour“ – Bücher des amerikanischen Automobilklubs (AAA), die mich sicher durch Prärien, Wüsten und brodelnde Großstädte geführt haben. Für besonders eilige Benutzer der Autobahnen – und wer ist da nicht besonders eilig? – hat man sogar eine kleine übersichtliche Karte geschaffen, auf der die Raststätten so deutlich eingezeichnet sind, daß man schon große Mühe hätte, an ihnen vorbeizufahren.

Das Buch zeigt die Unabhängigkeit seines Geistes auch mit einer kernigen Bemerkung im Vorwort, deren zuversichtlicher Klang manchen Politiker beschämen könnte: „Wir bedauern, den VARTA-Führer noch auf Westberlin und die Bundesrepublik beschränken zu müssen; sobald es die politischen Umstände erlauben, werden wir ihn auf das gesamte Deutschland ausdehnen.“ Das nenn’ ich ein Wort! Walter Gong