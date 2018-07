Der bei den Montanabschlüssen des Jahres 1960 an Superlative gewöhnte Chronist kann – auch auf die Gefahr der Wiederholung – nicht umhin, bei der Beurteilung der Mannesmann AG (Düsseldorf) nochmals ganz besonders kräftig in dieses Horn zu stoßen ... Mit dem bisher „besten Jahr bei Mannesmann“ ist es aber nicht allein getan, da die Ertragssteigerung weit über den Umsatzzuwachs hinausgeht. „Vor Steuern“ sind im Berichtsjahre rund 40 vH des Grundkapitals verdient worden.

Die Aktionäre dieses Konzerns, der zu den großen Publikumsgesellschaften – ohne Großaktionär – gehört, nehmen an dem günstigen Ergebnis mit einer um 2 auf 14 vH erhöhten Dividende, dem Spitzensatz in der Montanindustrie, teil. Der Dividendenbetrag ist auf 81,1 (69,5) Mill. DM, also um rund 16 vH gestiegen; das entspricht genau dem Prozentsatz der Umsatzsteigerung, von 2,9 auf 3,5 Mrd. Da aber der Gewinn, wie Vorstandsvorsitzer Dr. ing. Hermann Winkhaus ausführte, „weit stärker“ zugenommen hat als der Umsatz, ist auch noch für die eigenen Wünsche der Verwaltung ausreichend Spielraum vorhanden gewesen. Wie erinnerlich, hatte das erwirtschaftete Ergebnis im Jahre zuvor „um einige Millionen“ über dem für die Ausschüttung der Dividende erforderlichen Betrag gelegen, und im Geschäftsjahre 1958 hat Mannesmann gerade so abgeschnitten, daß eine 10prozentige Dividende möglich war. Diesmal wird, offen sichtbar, allerdings auch „nur“ eine Rücklagenanweisung von 45 Mill. DM in der konsolidierten Ertragsrechnung ausgewiesen. Der auf 123 Mill. DM überdurchschnittlich angestiegene Ertragssteueraufwand enthält freilich, wie die Verwaltung versichert, Nachzahlungen, ist also kein echter Maßstab für den tatsächlichen Erfolg des Jahres 1960. Nicht vergleichbar ist in diesem Jahre überhaupt die gesamte Gewinn- und Verlustrechnung, die erstmals nach dem neuen Schema aufgestellt wurde.

Das besonders günstige Ergebnis war in erster Linie der hohen Beschäftigung nahezu aller Konzernwerke und der damit verbundenen Kosten^ degression zu verdanken. An dem Erfolg haben alle Interessenbereiche des vielseitig tätigen Konzerns teilgehabt. Auch der Steinkohlenbergbau (mit einem Umsatzanteil von nur noch 8 vH) hat zum Gewinn beigetragen; die Rationalisierungsmaßnahmen beginnen also Früchte zu tragen, und außerdem haben die Haldenverkäufe natürlich ihre Wirkung gehabt.

Den Vogel haben diesmal zweifellos die Hütten- und Walzwerke abgeschossen, die ihren Umsatz im Zeichen des Stahlbooms von 421 auf 558 Mill. DM ausweiten und damit auch ihre Auswirkungen auf die Konzernbilanz wesentlich verstärken konnten. Von dem auf 3,2 (2,7) Mrd. DM angewachsenen Inlandsumsatz der Mannesmann-Gruppe entfiel im Berichtsjahr auf diese Sparta des Konzerns ein Umsatzanteil von 21,8 (19,1) vH. Rohre und Rohrerzeugnisse erzielten 1,05 (0,94) Mrd; das sind 40,8 vH, während die sonstigen Werke der Weiterverarbeitung einen Umsatz von 584 (514) Mill. DM zur Konzernrechnung beigesteuert haben. Die Quote dieser Gruppe hat sich damit geringfügig (auf 22,8 vH) ermäßigt. Der Export stieg um gut 10 vH auf 883 (802) Mill. DM.

Nach wie vor ist danach das Röhrengeschäft die stärkste Stütze der Mannesmann AG. Gerade diese Sparte unterliegt gegenwärtig einem Strukturwandel, auf den sich das Unternehmen einstellen wird. Besonders stark gefragt sind Rohre mit dünnen und dünnsten Abmessungen und Präzisionsmaterial, während das ölfeldrohr nach wie vor so gut wie „brachliegt“. Bei einem Unternehmen des Konzerns war deshalb das Geschäftsjahr 1960 kein Volltreffer: Für das Großrohrwerk Mannesmann/Hoesch, dessen Beschäftigung fast ausschließlich von den großen Pipeline-Bauten abhängt. Produktion und Umsatz gingen hier um rund ein Drittel zurück; das Ergebnis war negativ. Im laufenden Jahr habe sich die Lage des Werkes zwar etwas gebessert, erklärt die Verwaltung, jedoch sei die Beschäftigung bis Jahresende noch keineswegs sichergestellt.

Auch Mannesmann hat ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgestellt, über das allerdings anders als bei anderen Montangesellschaften, nichts Konkretes gesagt wurde. Jedenfalls aber – so war zu hören – werden die Investitionen in den nächsten Jahren erheblich über die Abschreibungen hinausgehen. Die Verwaltung werde, so versicherte Vorstandsvorsitzer Winkhaus, je nach Marktlage und den Ertragsverhältnissen die Projekte aus dem „sehr großen Programm herausnehmen“ und verwirklichen. Unter den jetzt beschlossenen Investitionen steht an der Spitze das Hüttenwerk Huckingen mit der Komplettierung des Grobblechwalzwerkes, einem Rchrenstreifenwerk und der ersten Ausbaustufe eines Blas-Stahlwerkes; Aufwand etwa 255 Mill. Daneben sind noch eine Stranggußanlage und zwei Rohrpressen im ersten Programm. Wie die Verwaltung wieder ausdrücklich betont, geht es dabei nicht um eine Kapazitätsausweitung, sondern Qualitätsverbesserung und Rationalisierung sind die Leitmotive. – An eine Kapitalerhöhung zur Ausbaufinanzierung ist keinesfalls gedacht.

Im Bergbau wird Mannesmann künftig nicht mehr investieren. Solange in Bonn keine klare Entscheidung getroffen sei, welcher energiepolitische Kurs gesteuert werden soll, könne der Konzern es sich nicht leisten, weitere Beträge in den Zechen anzulegen, erklärte Winkhaus hierzu. Im übrigen kann aber Mannesmann mit einiger Gelassenheit der Entwicklung bei der Kohle zusehen. Wenn im nächsten Jahre das noch laufende Rationalisierungsprogramm für den Bergbau beendet sein wird, verfügt der Konzern über drei hochmoderne Schachtanlagen, die, wie die Verwaltung befriedigt betont, „allen Anforderungen gerecht werden“. Die Mannesmann-Zechen liegen schon jetzt kostenmäßig im unteren Drittel aller Ruhrzechen. Dabei werden sie künftig noch auf eine andere Weise in der Lage sein, den Konzern zu beglücken. „Wir sehen Jahre vor uns, in denen der Bergbau sein Abschreibungsvolumen nicht mehr selbst beansprucht“, sagte Dr. Winkhaus. Das wären runde 30 Mill. DM jährlich, die so – vorausgesetzt natürlich, daß sie da sind! – dem übrigen Konzern zugute kommen. Ne.