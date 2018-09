Die zur Hoesch-Gruppe gehörende Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG (Berlin/Dortmund) hat 1960 rd. 226 (i. V. 195) Mill. DM umgesetzt. Am Gesamtumsatz war der vornehmlich im Schiffbau erzielte Exportumsatz mit 38 (41) vH beteiligt. Im Schiffbau wurde der Auftragsbestand aus dem Jahre 1959 im Berichtsjahr fast vollständig abgearbeitet und auch ausgeliefert. Die neu hereingenommenen Aufträge waren hart umkämpft; sie mußten, wie es heißt, teilweise „zu nicht mehr auskömmlichen Preisen“ abgeschlossen werden. Der gegenwärtige Auftragsbestand sichert die Beschäftigung bis Mitte 1962, ohne allerdings die Werftanlagen voll auszulasten.

Günstigere Ergebnisse als im Schiffbau hat Orenstein-Koppel in anderen Tätigkeitsberichten, vor allem im Baumaschinen-Geschäft erzielt. Hier haben Auftragseingang und Umsatz die Vorjahreshöhe übertroffen. Nur durch den Mangel an Arbeitskräften und die überlangen Lieferfristen der Vorlieferanten sei eine weitere Umsatzsteigerung verhindert worden. Zur Verbesserung des Kundendienstes will Orenstein-Koppel im Werk Bochum ein zentrales Ersatzteillager für Baumaschinen einrichten. – Im Waggonbau hat sich der Umsatz im Durchschnitt der letzten Jahre nicht verändert.

Der Umsatz im Großbaggerbau hat im Berichtsjahr zugenommen. Beim Abschluß neuer Aufträge sind die Preise durch die scharfe Konkurrenz weiter gedrückt worden. Immerhin ist der Auftragsbestand um rd. 20 vH gestiegen. – Für 1960 schlägt die Gesellschaft wieder 13 vH Dividende (auf das von 16 auf 20 Mill. DM erhöhte Kapital) vor. HV 17. Juli. vw