Diskussionszirkel

Die Bewohner des Lauterbrunner Tals im Berner Oberland bereiten sich auf die 70-Jahr-Feier ihres „Diskussionszirkels“ vor, der den Bau eines als unentbehrlich erklärten Breithorntunnels projektieren soll. Der erste Bauvorschlag wurde 1892 eingebracht. Gut Ding will Weile haben.

Keine Angst vor Löwen

Touristen können den großen „Krüger Nationalpark“ ohne die Löwenangst im Nacken besuchen – so beteuert das Fremdenverkehrsamt der Südafrikanischen Union. Für die Ernährung der dort umherstreichenden tausend Wüstenkönige sei gesorgt. Bleibt zu hoffen, daß den Löwen nicht zur Abwechslung nach wohlgenährten Touristen gelüstet.

Auf der Hut vor Hüten

Bundesbahn und Bundespost gingen mit gutem Beispiel voran: Sie haben den Händlern der Andenkenbuden, die auf ihrem Gelände stehen, kurzerhand den Verkauf von karnevalistischem Krimskrams untersagt, und die Fremdenverkehrsexperten verschiedener rheinischer Ferien- und Ausflugsorte bitten in diesem Jahr die Touristen mit Humor darum, zwar den rheinischen Frohsinn mitzubringen, aber den Aufputz mit karnevalistischen Kopfbedeckungen – Hütchen, Sombreros und ähnlichen abenteuerlichen Strohgebilden – zu unterlassen. Ob auch die, die mit dem Rummel Geschäfte machen, sich zurückhalten lassen, wird sich zeigen.

Reise-Erlebnisse im Ausland

Junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren hat der C. Bertelsmann-Verlag, Gütersloh, aufgefordert, über eine Fahrt in ein europäisches Land zu berichten, einerlei, ob sie die Reise allein oder in einer Gruppe gemacht haben, ob sie das fremde Land durchwandert oder nur eine Stadt kennengelernt, ob sie Landschaft, Menschen oder Industrie studiert haben. Es sind Preise von 1000, 500, 300 und 200 Mark und Buchpreise für die besten Berichte dieses Reise-Preisausschreibens ausgesetzt worden.