Dividende hilft Steuern sparen

Eine Dividende von 50 vH, wie sie von der (deutschen) Ford-Werke AG in Köln-Niehl dieser Tage in Vorschlag gebracht wurde, ist für unsre Verhältnisse etwas ganz Ungewöhnliches. Dennoch: Es staunt da lediglich der Laie – der Fachmann jedoch weiß, daß eine solche Rekord-Ausschüttung „steuergünstig“ sein kann, was sie im Falle Ford tatsächlich auch ist. Die Dividende fließt nämlich fast ganz der Muttergesellschaft zu, also der Ford-Motor Company in Detroit (oder vielmehr in Dearborn, wo der juristische Sitz des Unternehmens ist). Ihr gehören jetzt rund 99 vH des nom. 120 Mill. DM betragenden Aktienkapitals der Kölner Ford-Werke AG, nachdem die „freien“ Aktionäre auf Grund des vor drei Jahren erfolgten Abfindungsangebots ihre Aktien zu einem Kurs von 200 vH an die Detroiter Ford-Gesellschaft abgetreten haben. Dieser Kurs schien damals, nach langer Dividendenlosigkeit der Kölner Gesellschaft, gar nicht so ungünstig zu sein; außerdem wurde den Aktionären bedeutet, daß bei den großen Investitionen, die sich nun erforderlich machen würden, keine rechte Chance für Dividendenausschüttungen bestehe...

Es könnte vielleicht sein, daß sich die so „billig“ abgefundenen Aktionäre jetzt dadurch düpiert fühlen, daß Ford-Köln, nach einer Vorjahrsdividende von 16 vH, für 1960 die „Rekorddividende“ von 50 vH zahlt. Aber die fast 60 Mill. DM, die daraus der Muttergesellschaft zufließen, dienen in Wirklichkeit der Selbstfinanzierung: sie werden nämlich von Detroit der Kölner Tochtergesellschaft als zinsloses Darlehen zurückgegeben und von dieser für Investitionen verwandt. Zudem kommt dieser Betrag (von rund 60 Mill.) nur zu einem Teil aus den laufenden Erträgnissen; zum anderen Teil ist er durch die Auflösung von Rücklagen „gewonnen“. Es handelt sich hier also im wesentlichen um eine Umbuchung, die (wie schon gesagt) vornehmlich steuertechnische Gründe hat: Für ein ganz (oder überwiegend) in Auslandsbesitz liegendes Unternehmen ist es finanziell vorteilhafter, pro forma hohe Ausschüttungen vorzunehmen und so den eigenen weiteren Ausbau zu finanzieren, als nach dem für Inlandsgesellschaften üblichen Schema zu verfahren – das heißt also, die eigene Kapitalbasis zu verbreitern und die Aktionäre sowohl über Bezugsrechte wie auch über Dividendenausschüttungen am Unternehmens-Wachstum zu beteiligen.

So kann also nur sehr bedingt von einem „Rekordgewinn“ bei Ford-Köln, als der Voraussetzung eines „Dividendenrekords“, die Rede sein. Immerhin zeigt das Geschäftsergebnis des Unternehmens für 1960 sehr beachtliche Zahlen: Eine Umsatzsteigerung auf 1,14 (i. V. 0,90) Mrd. DM, wovon 435 (370) Mill. im Export; dabei ist der Anteil der Ford-Marken bei den Neuzulassungen in der Bundesrepublik von 8,8 vH auf 9,9 vH gestiegen, und der Anteil an der gesamten Kfz-Produktion sogar von 8,8 vH auf 10,4 vH... Das Ergebnis wurde erreicht bei Investitionen von 128 (84) Mill. DM, auf die 72 (61) Mill. DM abgeschrieben werden konnten. Dabei hat sich die Gesellschaft freilich sehr hoch, nämlich mit 131 (16) Mill. DM, gegenüber den eigenen Konzerngesellschaften verschuldet. Das will bei 327 (270) Mill. DM Anlage- und bei 243 (155) Mill. DM Umlaufsvermögen immerhin etwas bedeuten ... Aber das damit ermöglichte Wachstum geht kräftig weiter: in den ersten vier Monaten 1961 sind 24 vH mehr an Umsätzen erreicht worden, als in der entsprechenden Zeit des Vorjahres... n. f.