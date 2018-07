Die jüngsten Äußerungen der EFTA-Politiker und ihres Harstes klingen wie einst die Presseerläuterungen von Goebbels. Als das Afrika-Korps aus Ägypten nach Lybien zurückgedrängt wurde, hieß es: „Rommel rückt nach Westen vor.“ Die EFTA geht der Auflösung entgegen, aber ihre Anhänger betonen, daß sie auch weiter sehr nützlich ist. Handelspolitisch hat sie. allerdings nichts erreicht. Die EWG baut den Gemeinsamen Markt programmgemäß aus, ob die EFTA „nachzieht“ oder zurückbleibt, wird bei der Europäischen Kommission in Brüssel nur kurz in der täglichen Presseschau erwähnt. Der Handel der EWG-Länder untereinander wuchs rascher, als die Vergleichszahl der EFTA-Länder. Das amerikanische Kapital strömt seit zwei Jahren weit reichlicher in die EWG- als in die EFTA-Länder.

Warum ist also die EFTA dennoch weiter nützlich? Weil sie es den Briten erspart, sich allein auf den Canossa-Gang nach Brüssel zu begeben. Macmillan hat allerdings in seiner jüngsten Parlamentsrede den Buße-Charakter dieser für etwa den kommenden August vorgesehenen Fahrt auf den Kontinent abgeschwächt. Er wird mit der Europäischen Kommission vorerst nicht über den Beitritt Englands zur EWG verhandeln, sondern über die Vorfrage, ob über den Beitritt hernach verhandelt werden soll. Wen will er mit dieser feinen Formulierung täuschen? Sicher nicht die sechs Partnerländer de EFTA, die ihm in unregelmäßigen Abständen folgen werden, die Dänen und die Österreicher erleichterten Herzens, die Schweizer uneinig untereinander, die meisten Politiker mit einer Miene wie bei einem Gang zum Zahnarzt, die meisten Geschäftsleute aber, als kämen sie bereits von dort... Immerhin, statt allein drei Tage im Brüsseler Festungsgraben auf Zulassung zum EWG-Papst zu warten, wird Minister Maudling, wie ein moderner Tannhäuser, inmitten eines Pilgerchors den handelspolitischen Weg antreten.

Es trifft allerdings zu, daß die EFTA seinerzeit als temporäre Organisation gegründet wurde. Aber „temporär“, bis der Gegner einlenkt – und nicht, bis man selber bemerkt, daß das Abseitsstehen sich nicht bezahlt macht. Es kam eben anders...

Nur in einer Hinsicht könnte es zutreffen, daß die EFTA als „erste Hilfe“ in einer Notlage nützlich war. Ihre Anhänger behaupten, die einzelnen EFTA-Länder hätten damals beim Anlaufen der EWG weniger Verständnis für ihre Sonderwünsche gefunden als heute. Ob dies richtig ist, werden wir allerdings nie wissen. Man kann bloß wünschen, daß die EFTA-Anhänger zumindest in dieser Frage recht behalten.

Den EFTA-Ländern stehen in Brüssel schwierige und langwierige Verhandlungen bevor. Werden sie sich den Beitritt oder Anschluß mit „EFTA-Münze“ leichter erkaufen können? Sie ist für die EWG nur Kleingeld. Da kann man höchstens hinzufügen, daß ein normaler Mensch auch einen Groschen nicht gedankenlos wegwirft! J. F. K.