Am 20. Juni um 18 Uhr tönte die Dampfpfeife des Motorschiffes „Hammershus“ dreimal über den Hafen von Travemünde – ein bedeutsames Abfahrtszeichen, denn damit wurde die erste Direktverbindung (dreimal wöchentlich) zwischen Deutschland und Dänemarks Ostseeparadies Bornholm eröffnet. Am nächsten Morgen um 6 Uhr sind die Gäste in Bornholm. „Hammershus“ – benannt nach der berühmten Bornholmer Burgruine, der größten von Nordeuropa – bietet 400 Touristen Platz; 200 Kabinenbetten stehen ihnen zur Verfügung. Ankunftshafen ist die schmucke kleine „Hauptstadt“ der Insel, Rönne.

Vor einigen Jahrzehnten noch, zu Kaiser Wilhelms Zeiten, sagte man scherzhaft auf der Insel: Von Mai bis September hat Bornholm nur eine Sprache – deutsch. Und heute stehen die deutschen Feriengäste auf der Fremdenliste schon wieder an zweiter Stelle nach den Schweden.

Dieser starke Besucherstrom macht staunen, denn hier gibt es keine Festspiele und keine Schönheitsköniginnen-Wahl. „Bornholm hat das nicht nötig“, sagen die Herren des lokalen Touristenvereins, und sie halten fast ebensowenig von den modernen „Nachtlagern von Granada“, den konzentriert angelegten Sommerhäuschen. Man will hier keinen ausgesprochenen Massentourismus. So blieb die Insel immer noch ein Dorado der Künstler, der Maler, Naturfreunde und anderer Einzelgänger, die sich am lauten Touristenhokuspokus nicht recht erfreuen können.

Nicht wenig jedoch hat Bornholm getan, um den Fremden die eigenartigen Schönheiten der Natur, die idyllischen kleinen Fischernester wie auch die historischen Sehenswürdigkeiten zugänglich zu machen. Das Straßennetz der Insel ist durchweg hervorragend. Komfortable Busse fahren kreuz und quer alle Routen.

Bewundernswert vielseitig bietet sich die Landschaft dar. Da gibt es viele Partien, die von der „Säure der Zivilisation“ noch nicht überschwemmt wurden – etwa Finnedalen, ein düsteres Urwalddickicht unterhalb von Hammershus. Nördlich davon erheben sich die „Löwenköpfe“, seltsame, eindrucksvolle Felsenformationen. Nicht weit ist es dann zur Paradisbakkerne – einer unberührten Heidelandschaft auf Granitfundament. In der Nähe von Jons Kapel – einem sakralen Felsenmonument südlich von Vang, braust der Stavehöl, Bornholms größter Wasserfall. Hier findet man eine Flora von einzigartiger Farbenpracht.

Tief in Almindingen‚ dem Jagdgrund des dänischen Königs, liegt die kleine Ruine Lilleborg, Zerstörungswerk des Rügenfürsten Janmir. Wunderschöne Rundkirchen bietet Bornholm, die größte steht bei Österlars. Im Norden hat das Meer die majestätische Steilküste Helligdommen, nahe Rö, aus dem Felsen genagt.

In den kleinen Fischerorten Allinge, Sandvig, Tejn und Svaneke hat die Idylle der Vergangenheit nichts von ihrem Reiz verloren; der jahrhundertealte Rhythmus wird weitergelebt. Dabei nimmt Bornholms liebenswertestes Kleinod, das Fischer- und Künstlerdorf Gudhjem, eine Sonderstellung ein. Zu Füßen der weißen Mühle und der Felsenkirche schmiegen sich dicht an dicht die kleinen, bunten Fachwerkhäuser an die Granitwand, verbunden mit steilen Wegen. Rauch steigt aus den alten Katen, der berühmte ‚rögd bornholmsk sild“ schmort für den Export. Doch das schönste auf Bornholm, seine Schönheit selbst kann nicht exportiert werden. Man muß hinfahren und sehen. W. S.