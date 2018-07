Düstere Wolken überall – auch am politischen Himmel Frankreichs. Schien es erst, als sollten die Bauern-Unruhen eine bretonische Lokalangelegenheit bleiben – leicht entflammt, leicht zu besänftigen –, so zeigte sich bald, daß die schnell erzwungenen Versprechungen der Regierung nicht ausreichten, eine „Bewegung“ zu stoppen, die unbemerkt und von langer Hand vorbereitet worden war.

Wohl könnten die Bauern der Bretagne zunächst zufrieden sein. Die Regierung will den Markt ordnen, das Zusammenspiel der hart arbeitenden Landwirte mit den allzu geschickten Groß- und Zwischenhändlern neu regeln, will Schlachthöfe und Fabriken zur Verwertung jener Produkte errichten, die im Augenblick nicht verkauft werden können. Man muß dazu wissen, daß die Bretagne zu 80 Prozent ihrer Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt (gegenüber 22 Prozent im übrigen Frankreich).

Es ist ein zugleich verblüffendes und unheimliches System, nach welchem die Bauern vorgehen. Mit brummenden Treckern fahren Tausende in eine Stadt. Hupenlärm und drohende Forken; Barrikaden überall dort, wo sie schnell angelegt werden können. Schlägereien entwickeln sich mit der Polizei. Und plötzlich ist der Spuk verflogen. Friedlich arbeiten die Männer auf den Feldern, die Trikolore und Heugabel am Rain aufgepflanzt „Wehrbauern“ sozusagen.

Zuerst haben sie noch durchblicken lassen, das Schicksal der Rädelsführer, die in Morlaix eingelocht wurden, der ersten Stadt, die sie belagerten, sei ihnen nicht so wichtig wie die skandalöse Tatsache, daß ein Liter Milch billiger verkauft wird als ein Liter Mineralwasser. Und wirklich ist der Mann, der den Aufstand angezettelt und – wie man im nachhinein feststellt – geradezu bravourös organisiert hat, ein politischer Scharlatan. Er ist sehr jung, heißt Alexis Gourvennec, ist ein Typ wie Poujade und schreit: „Die Bretagne den Bretonen!“ – was ärgerlich in den Ohren der meisten Bauern klingt. Aber, wenn er aus dem Gefängnis herauskommt, wird er ein Held sein.

Nicht zum ersten Male begegnet man ja der Tatsache, daß in Augenblicken der Massenerregung die Phrase und die drohende Unvernunft siegen. Solche Augenblicke wissen noch jedesmal die Radikalen von rechts und links zu nutzen. Schon breitet sich der „Ölfleck“ der Bauernunruhen in ganz Frankreich aus. Schon haben sich sowohl kommunistische Parolen wie Aufrufe der sich neu ordnenden Faschisten, der schon aus Algerien bekannten Organisation Armee sécrète unter die Appelle der Bauern gemischt; die Buchstaben „O.A.S.“ sind schnell mit Kreide oder Ölfarben an die Mauern geschmiert, Lettern, die nach anderer Version „Organisation Agricole de survie“ bedeuten (Organisation zum Überleben der Bauern). Aber wer glaubt’s?

Dabei geht es im Grunde um berufsständische Sorgen. Seit die bretonischen Bauern ihren ohnehin fruchtbaren Feldern mit Hilfe moderner Maschinen überreiche Ernten abringen, ist ihr finanzieller Ertrag geringer als zuvor. „Bestrafter Fleiß!“ murren die Bauern, die keinen Ausweg sehen, aus ihren Schulden herauszukommen. „Fehlende Agrarpolitik“, so fügen die Kritiker hinzu. „Mangelnde europäische Zusammenarbeit!“ (Lieferungen aus der Bretagne nach Deutschland erfordern doppelt so hohe Transportkosten wie aus dem viel weiter entfernten Süditalien.)

Es ist bezeichnend, daß soeben beim Besuch des deutschen Staatspräsidenten in Paris nicht nur von unverbrüchlicher Freundschaft die Rede war, sondern abseits vom Offiziellen auch vom „Grünen Plan“, den derselbe Staatsmann geschaffen hat, als er noch Landwirtschaftsminister war – ein Mann, der in seiner damaligen Tätigkeit zwar für die Stützung der Bauernschaft eintrat, aber zugleich für möglichst enge europäische Zusammenarbeit... M.