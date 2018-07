FÜR Frauen – sei es als Spiegel oder als Zerrspiegel;

Männer – so oder so;

Parlamentarier, die Ehescheidungsgesetze beraten; Juristen, die über viele Irrungen und Wirrungen der Liebe Recht sprechen müssen; Ärzte, die die übliche Aufklärungsliteratur nicht sehr aufklärend finden; Leute, die sich über „Gleichberechtigung der Geschlechter“ den Kopf zerbrechen;

kurz; für alle, die das Geheimnis der zwei Geschlechter noch nicht auf eigene Faust völlig gelöst haben glauben –

Simone de Beauvoir: „Das andere Geschlecht“; Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München; 1149 S., 14,80 DM.

ES ENTHÄLT das seit 1949 berühmte Werk (Le Deuxième Sexe) der stark unter dem Einfluß von Sartre stehenden Französin, auf wunderschönem Persia - Bibeldruck - Papier (Verzeihung: das Papier heißt nun mal so), in sehr brauchbares Deutsch übertragen von Eva Rechel-Mertens und Fritz Montfort. Inhaltsbezeichnende Kapitelüberschriften: „Die Situation der Frau in den primitiven Gesellschaften“ – „Männer über den Mythos der Frau“ – „Ehe“ – „Mutterschaft“ – „Dirnen- und Hetären* tum“ – „Narzißmus“ „Liebe“ – Mystik“.

ES GEFÄLLT als nach wie vor aufregendes Bekenntnis einer Frau, die (mindestens) dreierlei für sich beanspruchen darf: daß sie mit ungeheurem Fleiß subjektiveEmpfindungen durch objektive Tatbestände ergänzt hat; daß sie genau das zu schreiben versucht, was sie für wahr hält; daß sie schreiben kann. – a. e.