Die AG „Weser“ in Bremen, von deren Stamm-Aktien (14,85 Mill. DM) 80 vH bei Fried. Krupp und 12 vH bei der Norddeutschen Kreditbank (Bremen) liegen, weist für 1960 trotz der Schiffahrtsflaute noch ein befriedigendes Ergebnis aus. Angesichts der Risiken im Schifffahrtsgeschäft, die besonders dadurch unterstrichen werden, daß seit der Aufwertung der D-Mark vom gesamten deutschen Schiffbau nur ein Auslandskontrakt gebucht werden konnte, ist es verständlich, daß die AG „Weser“ dem schärfer werdenden Wettbewerb mit einer Stärkung ihrer Rückstellungen zu begegnen sucht. Die Dividende von 8 vH auf die Stammaktien und 9 vH auf 3,15 Mill. DM Vorzugsaktien (ohne Stimmrecht) konnte deshalb gegenüber 1959 nicht aufgebessert werden. Bei einem Vergleich mit anderen deutschen Schiffbauunternehmen sollte nicht übersehen werden, daß die AG „Weser“ auf Grund ihrer Kriegsschäden, ihrer Demontageleistungen und ihrer sehr verspäteten Startmöglichkeit kaum mit den übrigen Werften verglichen werden kann. Allein die Demontage, für die übrigens kein Pfennig Entschädigung gezahlt wurde, brachte Verluste von rund 100 Mill. DM.

Das Bilanzvolumen ist von 244 auf 218 Mill. DM zurückgegangen, im wesentlichen als Folge der verminderten flüssigen Mittel. Diese resultiert aus dem Rückgang der erhaltenen Anzahlungen, entsprechend der Entwicklung bei den Auftragsbeständen. Der Buchwert der Anlagen hat sich bei Zugängen von 10,1 Mill. DM, wovon 8 Mill. DM auf die Seebeckwerft in Bremerhaven entfallen, unter Berücksichtigung der Abgänge und Abschreibungen von 5,7 Mill. DM auf 44,2 Mill. DM erhöht. Das Unternehmen, das bisher insgesamt rund 100 Mill. DM investierte, hat übrigens noch weiteren Investitionsbedarf, wobei der Schwerpunkt auf Dockanlagen entfallen dürfte. Verbindlichkeiten wurden auf 133 (165,5) Mill. DM zurückgeführt.

Der Auftragsbestand Anfang 1961 beläuft sich auf 28 Einheiten mit rund 550 000 tdw gegenüber 32 Schiffen mit rund 580 000 tdw vor Jahresfrist. Zum überwiegenden Teil handelt es sich um Exportaufträge. Die Beschäftigung ist damit für 1961 und im wesentlichen auch für 1962 gesichert. Sml.

Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt (München) verweist zu ihrem Abschluß für 1960 auf die Schwierigkeiten, die im Berichtsjahr auf dem Rentenmarkt aufgetreten sind. Trotzdem konnte das Institut seine Geschäftstätigkeit organisch fortführen. Die Bilanzsumme erhöhte sich um rd. 15 (18) vH auf 3,58 Mrd.

In der Berichtszeit wurden Darlehen im Betrag von 412 (472) Mill. DM bewilligt. Davon sind rd. 78 (84) vH auf die Finanzierung von Wohnungsbauten entfallen, während 93 (75) Mill. für die Land- und Energiewirtschaft eingesetzt wurden. Die hierfür erforderlichen Gelder stammen in Höhe von 213,7 (265,7) Mill. – gleich 52 (56) vH – aus öffentlichen Wohnungsbaumitteln; der Rest wurde durch Verkauf von Landesbodenbriefen sowie durch Aufnahme von Darlehen beschafft. An Landesbodenbriefen wurden 156 Mill. DM abgesetzt; der Gesamtumlauf an Schuldverschreibungen erhöhte sich damit auf 723 (539) Mill. DM. Auszahlungen auf die 1960 und in den Vorjahren bewilligten Darlehen betrugen 455,5 (489) Mill. DM.

Die landschaftlichen Versicherungen für Hannover, nämlich die Landschaftliche Brandkasse und die mit ihr organmäßig verbundene Provinzial-Lebensversicherung, waren im vergangenen Jahr wieder recht erfolgreich. Ihre Bruttoüberschüsse liegen mit 26,2 Mill. DM beträchtlich über dem Vorjahresergebnis von 19,5 Mill. DM. Für Versichertendividenden und Beitragsrückvergütungen werden 92 vH gleich 24 Mill. DM bereitgestellt. Die Gesamtbeitragseinnahme betrug 93,7 Mill. DM, davon für eigene Rechnung 81,1 Mill. DM. Das Eigenkapital stieg (alles in Mill. DM) auf 23,4, die Sicherheitsmittel auf 238 und die Kapitalanlagen auf 272.

Bei der Landschaftlichen Brandkasse lag die Gesamtschadenquote mit 40,5 vH wesentlich unter dem Vorjahr (60,3). Die Kosten sanken von 16,4 vH auf 16,2 vH des verdienten Beitrages. Das im ganzen gute Geschäftsergebnis kommt im Überschuß von 13,12 (8,07) Mill. DM zum Ausdruck. Das sind 32,3 (21,4) vH der Beitragseinnahme für eigene Rechnung. Von dem Überschuß fließen 92 (87) vH in die Gewinnrückstellung der Versicherten.

Bei der Provinzial-Lebensversicherung erhöhte sich der Lebensbestand um 11,8 vH auf 378,5 Mill. DM Versicherungssumme, bei einem Ansteigen der durchschnittlichen Versicherungssumme von 9282 auf 9662 DM. Die Beiträge aus der Lebensversicherung nahmen um 18,2 vH auf 17,7 Mill. DM zu. Die Leistungen an die Versicherten beliefen sich auf 10,2 Mill. DM, davon waren 3,8 Mill. DM Versichertendividende.