Ich werde über acht Kriege sprechen; einige davon sind historisch, einige hypothetisch. Jeder Krieg ist eine technologische Revolution weiter als der vor angegangene; das heißt, die Kriege sind weit genug auseinandergelegt, um zu illustrieren, wie sich Strategie und Taktik zugleich mit der Technik gewandelt haben und in Zukunft wandeln mögen...“

So beginne Herman Kahn das dritte Kapitel seines Buch On Thermonuclear War, jenes Kapitel, in dem er die Weltkriege I (1914/18) bis VIII (1973) untersucht. Er tut es mit erstarrender Kühle und Distanz, ein Denker, der mit den Apokalyptischen Reitern auf du und du steht – nichts Unmenschliches ist ihm fremd. Seine Prosa windet sich in mildtätigem Dunkel durch die Niederungen der Abstraktion: „Ich habe erwähnt, daß die Kriege, die hier zu Bildungszwecken postuliert werden ...“ Sogar das Grauen gerinnt ihm zur abstrakten mathematischen Formel, „eine Million Tote“ wird kurzerhand zu einem „Mega-Tod“.

Ich hatte gehofft, den 38jährigen Physiker letztes Jahr im kalifornischen Santa Monica zu treffen. Dort steht er seit 1948 im Dienste der RAND Corporation, der berühmten „Intelligenz-Fabrik“ der US-Luftwaffe, und beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Waffentechnik und Strategie; von dort aus auch beriet er den Gaither-Ausschuß, die Atomenergiekommission und die Behörde für Zivile und Militärische Mobilisierung. Allerdings hatte er das palmenumstandene RAND – Zentrum zeitweilig gerade mit den minder exotischen akademischen Hainen Princetons vertauscht, um (auf 651 Druckseiten) sein Werk „Über den thermonuklearen Krieg“ zu Papier zu bringen. So hörte ich nur seine Kollegen Kahns Brillanz preisen, und ich kann mir bloß nach Photographien ein Bild von ihm machen: das Bild eines rundlichen Mannes mit rückweichendem Haupthaar, großen Gläsern und glänzendem Teint. Einer, der offenbar kräftig transpiriert, wenn er denkt; und da er viel denkt, muß er wohl viel transpirieren.

Dabei ist er ein sehr unorthodoxer Denker. Für Herman Kahn steht es keineswegs fest, daß ein mit thermonuklearen Waffen ausgetragener dritter Weltkrieg das Ende der Menschheit oder auch nur der kriegführenden Nationen bedeuten müßte. Ein Atomkrieg sei Selbstmord, er bringe die automatische gegenseitige Auslöschung der kämpfenden Parteien mit sich? Nicht so, sagt Kahn. Und undenkbar sei ein solcher Krieg nur, solange keiner sich die Mühe mache, darüber nachzudenken.

Er hat sich diese Mühe gemacht, und er hat dabei an ein striktes Tabu gerührt: an die Frage, was geschehe, wenn die Abschreckung versage. Kommt dann im Gefolge des Atomkrieges „die große Leere“, wie Eisenhower das einmal ausgedrückt hat und wie es die westlichen Strategen noch heute glauben? Oder wird auch danach noch ein lebenswertes Leben möglich sein?

Kahn sagt: Ja. Wie lebenswert jedoch, das hänge von den Vorbereitungen ab, die man jetzt schon für den Katastrophenfall treffe. Dafür schlägt er vor: ein riesiges Bauprogramm für Luftschutzräume; Luftschutzausbildung; Schaffung von Vorrats- und Ersatzteillagern; Evakuierungspläne – und die Ausgabe eines billigen Geigerzählers an jeden einzelnen Bürger. Utopisch? Kahn glaubt es nicht. Er erwägt sogar, 20 Prozent der amerikanischen Industrie unter die Erde zu legen ...

Er fragt nicht: Wie schrecklich ist der Krieg? Er fragt: Wie wird das Land zehn Jahre danach aussehen? Ob die Überlebenden die Toten beneiden oder nicht – das hängt nach seiner Ansicht ganz von den Maßnahmen ab, die jetzt schon getroffen werden. Und da diese Maßnahmen letztlich darüber entschieden, ob das angegriffene Land im Ernstfall 80 oder 20 Millionen Todesopfer beklagen müsse, hänge auch die Glaubwürdigkeit der Abschreckung davon ab – je besser die USA gerüstet seien, einen Atomkrieg zu überleben und sich danach als Nation wieder hochzurappeln, desto glaubhafter werde die Abschreckung.