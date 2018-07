Albingia stockt auf

Im Geschäftsjahr 1960 stiegen die Beitragseinnahmen auf rund 122,9 Mill. DM. Die Steigerung im selbstabgeschlossenen Geschäft beträgt fast 14 vH. Die Zweige der Sachversicherung brachten ein befriedigendes Ergebnis. In der HUK-Versicherung zeigte die Unfallversicherung trotz erfreulicher Zunahme der Beitragseinnahme einen Verlust. Die Mehrzahl der Todesfälle betraf Verträge mit verhältnismäßig hohen Versicherungssummen. Die Haftpflichtversicherung konnte nach vielen Jahren zum ersten Male wieder einen kleinen Gewinn ausweisen. Die Kraftverkehrsversicherung verlief im Geschäftsjahr zufriedenstellend, wozu ein leichtes Absinken der Schadenshäufigkeit, die ersten Auswirkungen der Tarifneuordnung 1960 und Regulierungsüberschüsse aus früheren Jahren verholfen haben. Auch die Transportversicherung konnte einen bescheidenen Gewinn ausweisen.

Die Vermögensanlagen nahmen auf 130 (118) Mill. zu; ebenso stiegen die Vermögenserträge auf 7,5 (6,4) Mill. DM. Die Gesellschaft hat einen Teil ihres Aktienportefeuilles verkauft, also Kursgewinne realisiert. Diese Gewinne haben das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 1960 wesentlich mitbeeinflußt, so daß wiederum mehr als 2 Mill. DM den Rücklagen zugeführt werden konnten. Darüber hinaus wurden eine Dividende von 16 vHund, aus Anlaß des 60jährigen Bestehens der Gesellschaft, ein Bonus von 2 vH ausgeschüttet, gegen 15 vH Dividende i. V. – Nach der Erhöhung des Grundkapitals um 1 Mill. durch Ausgabe neuer Aktien zu pari hat die Hauptversammlung (23. Juni) eine Kapitalerhöhung um weitere 2 Mill. aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Rücklagen beschlossen. Auch die Berichtigungsaktien nehmen vom 1. Januar 1961 an am Gewinn der Gesellschaft teil. Das Grundkapital beträgt nunmehr 9 Mill. DM. Großaktionär ist nach wie vor die Guardian Assurance Company Limited, London, mit einem Anteil . von etwas über 75 vH. – Der Verlauf der ersten Monate dieses Geschäftsjahres wird als befriedigend bezeichnet. egs

Jubilar: Berlinische Leben

Die Berlinische Lebensversicherung AG (Berlin und Wiesbaden) konnte in ihrem 125. Geschäftsjahr den Versicherungsbestand um gut 23 vH auf 1,2 Mrd. DM erhöhen, wovon 200 Mill. rückgedeckt sind. Nach Zuweisung von 12,4 (10) Mill. zur Gewinnrückstellung der Versicherten wird eine Dividende von 12 (10) vH in Vorschlag gebracht. Das nom. 3,12 Mill. DM betragende Kapital ist mit 1,44 Mill. noch einzuzahlen; eine Nachforderung soll demnächst die 75prozentige Einzahlung herbeiführen. – Vermögenserträge werden mit 15,4 (13,4) Mill. ausgewiesen; Beitragseinnahmen sind um 14,7 vH auf rd. 59 Mill. DM gestiegen; der Betriebsüberschuß ist auf 12,6 (10,2) Mill. erhöht.

Die Kapitalanlagen betragen nunmehr, nach einer Steigerung um 16 (15) vH, etwas über 260 Mill. DM; sie verteilen sich auf Schuldscheindarlehen (35 vH), Hypotheken (20 vH), Schuldbuch- und Ausgleichsforderungen (17 vH); der Rest entfällt mit 14,5 vH auf Grundbesitz sowie auf verschiedene kleinere Posten. Ungerechnet die Ausgleichsforderungen wurde hierbei eine Verzinsung von 7,1 (7,3) vH erzielt.

In den ersten fünf Monaten des neuen Geschäftsjahres sind die Bestände um brutto 23 vH und netto 20,5 vH gestiegen, so daß der Versicherungsbestand nunmehr 1,3 Mrd. erreicht hat.