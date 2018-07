Mittwoch, 21. Juni, 2. Programm:

Arabesque, Assemble, Bras en attitude – das Kostbarste an der gebrechlich-disziplinierten Grazie des Balletts entzieht sich dem Bildschirm – jenes, weil der kleine Bildausschnitt die weitausgreifende Bewegung nicht fassen kann, dieses, weil im verschwimmenden Grau der Röhre die nuancierte Bewegung untergeht. Kritik an einem Fernsehballett ist nicht möglich, weil man ja nicht weiß, was der Choreographie, was der Bildschirmregie, was der Kameraführung anzukreiden ist. Ist der zufällige Bildausschnitt schuld daran, daß eine Bewegung, eine Figur unausgewogen und unabgeschlossen wirkte – oder war das auch jenseits der Kamera, auf der Bühne, der Fall? Niemand wird da urteilen wollen.

Kritik an des Senders Freies Berlin Fernsehballett „Romeo und Julia“ (Musik: Prokofieff; Choreographie: Tatjana Gsovsky; Solisten: Yvette Chauviré und Gert Reinholm) ist möglich. Hier hatte man aus so vielen mißglückten Ballett-Experimenten Konsequenzen ziehen wollen und zu einem nun wirklich „fernsehgerechten“ Ballett zu kommen versucht: statt der Totale der Nahwinkel, statt der Distanz die Großaufnahme. Wo früher zinnsoldatengroße Figuren über das Bild huschten, nun der Sprung ins realistische Porträtphoto.

Das Mißverständnis ist so grotesk, daß man sich scheut, es Frau Gsovsky zur Last zu legen. Ballett ist die Umsetzung der Musik, der Handlung, des Gefühls in gebändigte Bewegung, die Ersetzung des Mimischen durch den Sprung, das Gleiten, die Ruhe. Hier aber nun wurde, um nur ja dem Bildschirm Genüge zu tun, gerade auf das verzichtet, was das Ballett ausmacht – die Verlorenheit der Liebenden wird nicht durch Tänzerisches ausgedrückt, sondern durch die Nahaufnahme ihrer Gesichter, dem Schwertstoß folgt nicht der Schritt oder die Drehung, sondern das leidzerfurchte Gesicht Herrn Reinholms in Großaufnahme. Diese merkwürdige Produktion gehorchte den Gesetzen des Fernsehens, indem sie die des Balletts verletzte.

*

Am nächsten Tag ein Familienabend: Paul Rilla inszenierte seiner Frau Alix du Frênes’ moderne Nibelungen-Version „Siegfrieds Tod“. Dergleichen Adaptionen mythischer Stoffe können persiflierend angelegt sein, oder sie können die alte Geschichte in neuem Gewande noch einmal erzählen – von Giraudoux bis Thomas Mann gibt es da unzählige Zwischenstationen. Alix du Frênes pendelt zwischen beidem hin und her: sie ulkt mit Namen (Völkchen, Frau Wormser, „Silberchen“ statt Kriemhilde) und sie gibt sich tragisch – eine Hoteliersfamilie mit Doppelhochzeit hat Ehekummer. Weder ein parodistischer Jux, noch entmythologisierend-psychologisierende Aufhellung. Eine streckenweise spaßhafte Familientragödie, an der einzig das Spiel Renate Mannhardts und Heinz Moogs fesselte.

lupus