Halden fast völlig abgebaut

Einen erfreulichen Abschluß legt die Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes AG (Essen) vor. Nicht nur die Glaswerke und die chemischen Betriebe des Konzerns haben erwartungsgemäß gut abgeschnitten, sondern auch die Stinnes-Zechen sind 1960 ein gutes Stück vorangekommen. Freilich weist der Geschäftsbericht ausdrücklich darauf hin, daß dies nur aus dem „ungewöhnlichen gesamtkonjunkturellen Aufschwung“ zu erklären sei. „Es wäre verhängnisvoll zu glauben“, so heißt es, „daß die strukturellen Probleme des Bergbaus ihrer Lösung näher gebracht worden seien.“ – Daß im vergangenen Geschäftsjahr alle Betriebe des Unternehmens florierten, erfahren auch die Aktionäre, die im vorigen Jahr – wegen der anhaltenden Schwierigkeiten bei der Kohle – eine Dividendenkürzung hinnehmen mußten, und die nun eine Aufbesserung um zwei Punkte erhalten. Die Stammaktien des auf 100 Mill. DM erhöhten Kapitals werden diesmal mit 10 (8) vH und die Vorzugspapiere mit (9) vH verzinst.

Zu der Verbesserung des Konzernergebnisses konnten die Zechen durch einen nahezu vollständigen Haldenabbau beitragen. Die schon im Vorjahr eingeleitete – überdurchschnittliche – Fördereinschränkung hat auch 1960 angehalten.Daneben befinden sich die anderen Konzerngesellschaften, die Glaswerke Ruhr und das Chemiewerk Ruhröl, in voller Expansion. Die Gewichtsverteilung in der Gruppe wird in den Umsatzzahlen deutlich. Mit 508 (458) Mill. DM lag der Gesamtumsatz um 11 vH über dem des Vorjahres. Die ansehnlichste Zuwachsrate mit plus 29 . vH auf 77 Mill. erreichte das Chemiewerk Ruhröl. Die Glaswerke Ruhr folgen mit einer 15prozentigen Ausweitung auf 156 Mill. Und die Zechen beschließen den Reigen mit 275 (262) Mill., was immerhin noch einem Plus von 5 vH entspricht. Kennzahlen für die intensiven Rationalisierungsbestrebungen im Stinnes-Bergbau sind u. a. die Zunahme der mechanisierten Kohlengewinnung um 7 vH und die um fast 9 vH auf 2076 kg verbesserte Schichtleistung die bis Ende März weiter auf 2252 kg gesteigert werden konnte.

Der Aufbau der neuen Schachtanlage Wulfen ist im Berichtsjahr planmäßig fortgesetzt worden. Dafür mußten 11,8 Mill. DM aufgewendet werden. Von den Gesamtinvestitionen in Höhe von 47 (38) Mill. entfällt rund die Hälfte auf die Glas- und Chemiebetriebe des Konzerns. Für diesen Unternehmensbereich rechnet die Verwaltung, wie sie ausdrücklich sagt, auch weiterhin mit „befriedigenden Aussichten“. nmm