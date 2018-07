Inhalt Seite 1 — „Da müßtest du mal rauf, Wilhelm!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das erste Trampolin-Zentrum Deutschlands in Hamburg – Gelegenheit zum Fliegen und Flirten

Hamburg

In Hamburg ist das erste Trampolin-Zentrum Deutschlands eröffnet worden. Endlich.

Endlich hat man Gelegenheit, ungehindert und mit vollem Recht etwas zu tun, was einem als Kind verboten war. Noch dazu darf man’s ganz öffentlich tun: im plattdeutsch benannten Erholungspark nahe beim Dammtor, in „Planten Nun Blomen“.

Hier liegt hinter hohem, mit Stachelspitzen dicht bewehrtem Gitter am Rande des Kinderspielplatzes eine Anlage auch acht überdimensionalen Federmatratzen: das Trampolin-Zentrum. Die Matratzen werden auf dieselbe Weise benutzt wie Kinder die ihren im Bett mißbrauchen: man springt mit möglichst viel Schwung hinauf. Aber diese Sportmatratze, genannt Trampolin, belohnt uns fürs Trampeln mit viel temperamentvolleren Schwüngen. Da wird der Mensch zum Gummiball, und es kommt gar nicht mehr darauf an, daß er wieder auf die Füße fällt. Wer ein geübter Trampoliner ist, wirft sich auf die Sitzfläche nieder oder auf die Hände, reißt im Schwung dann die Arme empor wie eine Ausdrucksgymnastin, die das All umarmen will, und riskiert zum Schluß einen Salto.

Barfuß oder mit Socken

Unter dem Trampolin, dessen geflochtene Gummifläche ringsherum mit starken Stahlfedern am Rahmen gehalten wird, ist eine Grube. In diese Grube muß zuweilen jemand hinunterkriechen. Dort, wo an den Ecken zwischen Rahmen und Stahlfedern ein offenes Quadrat bleibt, zwängt er sich durch und bringt von unten zurück, was verschwunden war. Meistens sind das Sandalen und Schuhe. Der Trampolinspringer pflegt nämlich seine Fußbekleidung neben dem Hopsbett abzustellen, ehe er seine Schwünge beginnt. Man trampoliniert barfuß oder in Socken, damit die kostbare Fläche nicht beschädigt wird. Die Schuhe am Rande der Grube sind vor Absturz nie sicher. Da unten liegen sie neben anderen Gegenständen, nach deren niemand sucht, weil sie nicht aus Versehen dahngekommen sind: geleerten Pappbechern, Stanniolpapier und Würstchen-Papptellern.