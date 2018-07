Inhalt Seite 1 — Das große Tamtam der Schützen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Präsident schoß eine Fahrkarte

hst., Castrop-Rauxel

Westfalens Schützenvereine schießen scharf. Diesmal aber nicht auf die Scheibe oder auf Tontauben. Ihr Ziel ist der Schriftsteller Josef Reding, der sich in der Zeitschrift „Kultur und Heimat“ zu Castrop-Rauxel über die Traditionsseligkeit der Schützenvereine mokiert hatte. Und damit traf er die Schützen offenbar an ihrer empfindlichsten Stelle. Freilich mußte er sich den Vorwurf gefallen lassen, er habe sich nicht waidgerecht aufgeführt: „Er gebraucht die Schrotflinte“, schrieb entrüstet Schützenoberst Konrad Schmulbach, Bezirksvorsitzender des „Gebietes Industrie“ in der „Westfälischen Schützenwarte“, „so daß er nur in die ungefähre Richtung zu halten braucht, in der er die von ihm gejagten Schützenvereine vermutet, und so darf man sich nicht wundern, wenn das meiste in die Luft geht.“

Ganz so schlecht scheint indes Josef Reding nicht gezielt zu haben, sonst hätte sein Artikel nicht soviel Empörung ausgelöst. Was er bei den Schützenvereinen besonders aufs Korn genommen hatte, das war das „seltsam-männliche Vergnügen am Beinehochreißen, das die Bundeswehr Gott sei Dank aus ihrem Reglement gestrichen hat“. „Wen schmerzt es nicht unter einem Lächeln“, so schrieb Reding, „den Zylinderhut, jenes Urzeichen des Zivilen, durch militärisches Handanlegen in eine Sphäre gezwungen zu sehen, die ihm weder nach Geschmack noch nach Protokoll zukommt.“ Der Schriftsteller befürchtet freilich nicht, daß die Schützen vereine eine Brutstätte des Militarismus werden könnten, er sieht die Gefahr ganz anderswo: „Eine Gruppe kann nicht immer im Rückgriff auf die Meriten mittelalterlicher Schutzmänner leben ... Hier liegt die Gefahr nahe, in den Bereich der Komik abzukippen.“

Komik – das war freilich das letzte Wort, das die Schützen hören wollten. Sie finden es gar nicht komisch, wenn am Sonntagmorgen um sechs Uhr zwei Dutzend grünberockter Männer mit Knüppelmusik durch die Städte und Dörfer ziehen und irgendeinen alten oder neuen Schützenkönig zum Stammlokal oder Festplatz geleiten. Ihnen macht’s Freude, andere empfinden es als „ruhestörenden Lärm“, Reding nennt das schlicht „Tamtam“.

Schützen oder schießen?

Er ist indes nicht der einzige, der sich über die Schützen Gedanken macht. Ein wißbegieriger Bürger wagte sogar die Frage: „Was tun die Schützen eigentlich, wenn sie nicht Schützen sind?“ Ein Heimatforscher empfahl, ohne rot zu werden, die Schützen sollten ihrem Namen Ehre machen und etwas schützen: „Ein Stück Stadtwald nämlich, in das Einwohner ausgediente Matratzen trugen...“