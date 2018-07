Inhalt Seite 1 — Der Bundestag nach zwölf Jahren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der dritte Bundestag beendet diese Woche seine Arbeit. Er hat über dreihundert Gesetze verabschiedet – wenn man die verschiedenen Ratifikationsgesetze dazuzählt, sogar 420. Es sind freilich nicht so viele gewichtige Gesetze darunter wie in der ersten und auch in der zweiten Legislaturperiode. Damals mußten die Fundamente eines Staatstorsos neu gelegt werden. Die Opfer des Krieges brauchten dringend Hilfe. Der Lastenausgleich, die Kriegsopferversorgung, das 131er-Gesetz, die gesetzliche Fundierung des Wohnungsbaues, die Regelung des Verkehrs: das alles entstand in fast hektischer Hast. Und daneben gingen die nervenzermürbenden Auseinandersetzungen um die außenpolitische Weichenstellung, der Kampf um die Verteidigungsgesetze. Nicht nur dem, der selbst an dieser enormen Anstrengung mitgewirkt hat, fällt es schwer, sich heute noch vorzustellen, wie diese jahrelange Energieanspannung ertragen werden konnte.

In der dritten Legislaturperiode setzte nach dem atemberaubenden Tempo der ersten acht Jahre ein gemächlicher Rhythmus der Gesetzgebung ein. Das war natürlich, weil ja die Zahl der dringenden Gesetze sehr viel geringer geworden war. Bei den meisten ging es darum, die bestehende Regelung zu novellieren und sie den inzwischen normalisierten Verhältnissen anzupassen. Die großen Gegensätze in der Außen- und Verteidigungspolitik begannen immer mehr zu verschwimmen. Mit seiner Rede vom 30. Juni 1960, in der er sich für die SPD zur NATO bekannte, räumte Herbert Wehner schließlich einen der wichtigsten Gegensätze in der Außenpolitik zwischen Regierung und Opposition aus dem Weg.

So ging es in diesem dritten Bundestag weniger dramatisch, aber auch weniger betriebsam zu als in den beiden vorhergegangenen, wobei sich wohl auch ein im ganzen Lande fühlbarer Wunsch nach einer bequemeren Arbeitsteilung bemerkbar machte. So kam es, daß die CDU/CSU, die bei absoluter Mehrheit praktisch die Beherrscherin des Parlaments war, in dieser verbürgten Sicherheit einiges von dem Elan der ersten Jahre verlor. Zeitweise wurde ihre Spannkraft sogar durch Kämpfe in den eigenen Reihen gelähmt. Aus diesem Grunde hat sie einige gewichtige Gesetzentwürfe nicht durchbringen können. Wer erinnert sich nicht, daß beispielsweise die in ihrer Grundkonzeption bejahte Krankenversicherungsreform Blanks auf halbem Wege scheiterte? Es wurde lediglich ein propagandistisch attraktives Stück herausgebrochen und rasch durch die Gesetzesmühle gedreht. Aber auch andere Gesetze konnten nicht erledigt werden: nicht das Parteien-, nicht das Notstandsgesetz, nicht einige wichtige Steuergesetze und auch nicht die Reform der Umsatzsteuer. Hingegen gelang es dem Bundeswohnungsbauminister, seine Mietenreform, durch die vor allem der Bestand an Altbauwohnungen gesichert und verbessert werden soll, unter Dach und Fach zu bringen.

Unser Bundestag besteht nun, ebenso wie die von seiner Mehrheit getragene Regierung, ungefähr so lange wie Hitler Zeit hatte, ein großes Reich in Trümmer zu schlagen. Hitlers Wort aus den Anfängen seiner Diktatur, er habe „einen Friedhof und einen Trümmerhaufen“ übernommen, war eine seiner großen Lügen gewesen. Erst die Demokraten, die übernehmen mußten, was der Diktator ihnen hinterlassen hatte, hätten sich dieses Wortes bedienen dürfen. Diesmal erwuchs aus dem Trümmer-Deutschland durch den zähen Fleiß seiner Bewohner, durch die zielstrebigen politischen Direktiven seiner Regierung und durch Gesetze, die sich in der Regel auf vertretbare Kompromisse und zum großen Teil auf die eifrige Mitwirkung der Opposition stützten, ein in der Welt wieder angesehenes, zu Wohlstand erblühtes Land. Damit ist das Wertmaß für die Arbeit unseres Parlaments gegeben. Aber wir sollten uns dadurch nicht über die Mängel im Aufbau und in der Arbeitsweise des Parlaments täuschen lassen. Sie wurden in der dritten Legislaturperiode noch deutlicher erkennbar als früher.

Es ist die Regel, daß der Bundestag erst in die Vorbereitung der Gesetzgebung eingeschaltet wird, wenn der Gesetzesentwurf bereits einen Inhalt erhalten hat, der oft nur noch schwer zu korrigieren ist. Die Geschäftsordnung der Bundesministerien will nämlich, daß die Fachverbände oder andere fachkundige Gruppen gehört werden, ehe ein Entwurf dem Kabinett vorgelegt wird. Damit soll sichergestellt werden, daß durch den Sachverstand der Praktiker die am Schreibtisch der Referenten entstandene Konzeption den Erfordernissen der Wirklichkeit möglichst nahe gebracht werde. Und es werden, dabei nicht nur die Experten der einen, sondern auch die der anderen Seite gehört.

Aber man würde wohl deren staatsbürgerliche Loyalität überfordern, wollte man ihnen unter allen Umständen zumuten, sie sollten ihr eigenes Gruppeninteresse gegenüber dem Allgemeininteresse zurückstellen. Ausgestattet mit der ihnen bei diesen Besprechungen, manchmal auch schon früher, zuteil gewordenen Kenntnis, klopfen die Lobbyisten allzuoft an die Vorzimmertüren der Abgeordneten an, sofern nicht Abgeordnete sogar selber Lobbyisten sind. Von einem guten Drittel der Bundestagsabgeordneten darf man das wohl behaupten. Und dann beginnt die „Seelenmassage“, und oft ist sie leider erfolgreicher als die unseres Bundeswirtschaftsministers an den Sozialpartnern...

In den Vereinigten Staaten werden die meisten Gesetzentwürfe vom Parlament ausgearbeitet; dazu verfügt der Kongreß über einen entsprechenden Apparat von Fachkräften. Es wäre wohl unrealistisch, wollten wir für eine Nachahmung des amerikanischen Beispiels plädieren, weil eingefahrene Kompetenzen sich nun einmal nur schwer ändern lassen. Doch vielleicht könnten unsere Bundesministerien, die zum Teil sogar mehr Experten haben als sie brauchen, etwas von diesen: Überfluß, der Energien birgt, dem Parlament abtreten. Ein Rütteln an versteinerten Besitzständen hat allerdings wohl nur geringe Aussichten auf Erfolg. Wie die Dinge zur Zeit liegen, dürfte die CDU/CSU an einer solchen Änderung nicht allzusehr interessiert sein. Sie weiß schließlich: Ihre Anliegen sind bei den von ihr beherrschten Ressorts gut aufgehoben. So werden also die Ausschüsse – nur von einigen wenigen wissenschaftlichen Assistenten unterstützt – wohl auch weiterhin in fast hilfloser Unterlegenheit dem nahezu unüberwindlichen Übergewicht der Ministerien und der großen Verbände mit ihren hochqualifizierten Instituten gegenüberstehen.