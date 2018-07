Heinrich Grübers Wunsch zum 70. Geburtstag: ein Wald

Altwerden ist kein Verdienst, das zu rühmen wäre“– dieser Satz steht in dem Brief, mit dem Propst Heinrich Grüber, der letzte Woche 70 Jahre alt geworden ist, seine Freunde bat, an seinem Geburtstag von Gratulationen und Geschenken abzusehen. „Wir wollen vierzehn Tage in die Stille gehen, wo uns keine Post und kein Teephonat erreichen sollen“, setzte er hinzu. „Wer etwas Besonderes tun will, stifte einen Beitrag für den Wald in Israel oder kaufe das Buch, das meine Freunde zu diesem Tag herausgegeben haben. Durchkreuzter Haß. (Der „Wald in Israel“ soll, wie er meint, bei Jerusalem gepflanzt werden. Baumspende ab zehn Mark ...)

Den Haß zu durchkreuzen – dies war in der Tat die Devise, unter die Heinrich Grüber sein Leben. gestellt hat. Danach lebte er damals, als er im Dritten Reich eine kirchliche Hilfsstelle für christliche Nichtarier gründete, sich furchtlos für verfolgte Juden einsetzte und vielen den Fluchtweg ins Ausland öffnete. Und danach lebte er auch später, da er als Bevollmächtigter der EKD bei der Zonenregierung manch einen aus dem Gefängnis der Kommunisten herausgepaukt hat. Aber wie ihn sein Bemühen, die christliche Kirche unter der Diktatur am Leben zu erhalten, zu Hitlers Zeiten ins Konzentrationslager brachte, so führte es im unter Ulbrichts Schatten ins Zwielicht. Sein Entgegenkommen an das Zonenregime – und es ging manchmal, ziemlich weit – setzte ihn Mißdeutungen aus, machte ihn auch seinen Freunden mitunter zum Ärgernis und brachte ihm das Etikett „Stachel im Leib der Kirche“ ein. Aber ein mutiger Mann kann manches wagen.

Grübers Worte waren oft unüberlegt, taktlos, politisch ungeschickt, und sie sind es zuweilen noch jetzt – wie jüngst seine Bemerkung gegen die Remigranten. Sein Temperament geht gern durch mit dem streitbaren Propst. Mag auch der Hat ihm fremd sein, der Zorn ist es nicht. Aber es ist der Zorn des Predigers. Und weit mehr als seine Zornesreden sprechen jene Taten für ihn, die er im stillen vollbracht hat – als „Mahner der Gerechten“ und als beredter „Fürsprech der Verstummten“, ts