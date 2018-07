Von Peter Heusen

Hamburg steht in dieser Woche im Zeichen des dreitägigen Derby-Meetings auf der Horner Rennbahn mit Rennen am Donnerstag, Sonnabend und Sonntag (2. Juli). Höhepunkt ist das in diesem Jahr mit 125 000 DM dotierte 92. Deutsche Derby, die große Zuchtprüfung der dreijährigen Pferde.

Was Hamburg und das seit 1869 dort stattfindende Deutsche Derby betrifft, so beginnen sich die Schatten, die der Krieg auf die deutsche Vollblutzucht und den Rennsport geworfen hat, erst jetzt zu zerstreuen. Berlin büßte seine Stellung als Stadt des Galoppsports ein. Sein Hoppegarten wurde als berühmteste Trainingszentral ein Bestandteil des anderen Deutschlands, Hamburg als Derbystätte verlor so das natürliche Hinterland.

Hamburg war plötzlich isoliert. Es hatte nichts mehr aufzuweisen als die Rennbahn auf dem Horner Moor, unansehnlich und von Bombentrichtern übersät, dazu die zwei Jahrhunderte verbindende Tradition des Deutschen Derbys. Man hatte in der schwer zerstörten alten Hansestadt zunächst andere Sorgen als die Durchführung einer Rennwoche, aber die Herren vom Hamburger Renn-Club, die seit Jahrzehnten die Derbywoche zum Mittelpunkt des deutschen Turfjahres gestaltet hatten, kämpften um „ihr“ Derby, weil sie wußten, daß dieses sportliche Ereignis zum Wesen ihrer Stadt ebenso gehörte wie die Kirchtürme.

Dennoch sprach die Vernunft eigentlich dagegen. Auch im Galoppsport ist man an wirtschaftliches Denken gebunden. Gegen Hamburg als Derbystätte sprach, daß die in Westdeutschland beheimateten Gestüte und Ställe nur der Derbywoche wegen Pferde und Jockeis, Trainer und Stallburschen an die Elbe senden mußten, wo die Rennpreise – sieht man von den großen Rennen ab – den Aufwand kaum rechtfertigten.

Der Tatkraft und dem Geschick der Leiter des Hamburger Renn-Clubs sowie der Bürgerschaft und dem bürgerlichen wie hernach dem sozialdemokratischen Senat der Stadt ist es zu verdanken, wenn das Deutsche Derby in Hamburg blieb. Ohne staatlichen Zuschuß konnten Derbybahn und Derbymeeting nicht erhalten werden. So wurden über den sonst üblichen Zwist der Parteien hinweg Mittel bewilligt, um Horn wieder in einen rennfähigen Zustand zu versetzen. Der Alptraum der Hamburger Rennsportfreunde, das Derby zu verlieren, war gebannt.

In den vergangenen Monaten konnte die Zukunft des Derby-Meetings endgültig gesichert werden. Freunde des Pferdesportes in der Hansestadt folgten einem Aufruf des Hamburger Renn-Clubs und stifteten beachtliche Summen. Ein Dreijahresplan sieht staatliche Zuschüsse von jeweils 150 000 Mark zum Ausbau der Horner Rennbahn vor. Westdeutschland erwies in den letzten Wochen erst dieser Entwicklung Reverenz und steckte alle früheren Pläne, das Deutsche Derby an den Rhein zu verlegen, zurück. Selbst die oberste Rennspörtbehörde, das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen, sprach sich eindeutig für Hamburg als Ort der Derbywoche aus.