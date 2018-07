Was den Fortgeschrittenen – eigentlich müßte es ja „Fortgefahrenen“ heißen – vom Anfänger unterscheidet, ist vor allem dies: Er tut Dinge am Steuer „automatisch“, die der Anfänger nur mit Überlegung tut, falls er noch Zeit hat, sich etwas zu überlegen. Wenn aber nicht, was dann?

Der Anfänger reagiert als ein unschuldiger, als ein normaler Mensch. Wenn er erschrickt, so zieht er Kopf und Beine ein, wie dies die Menschen schon im Höhlenzeitalter taten.

Der Fortgeschrittene jedoch – menschlich „entartet“, doch fahrtechnisch versiert – tritt, sobald er erschrickt, auf die Bremse. Anstatt die Gliedmaßen einzuziehen, streckt er sie aus; er stemmt sich gegen die Rücklehne des Sitzes, seine Hände greifen fester zu. Dabei geschieht dies alles „ganz automatisch“. Erst hinterher merkt er vielleicht, warum er erschrocken ist, warum er gebremst hat. Aber erst bremst er. Es ist – ich wiederhole es – eine widernatürliche Bewegung, aber ein „Automatismus“. Klar ist zugleich, daß ein solcher „Automatismus“ bei vielen Menschen sich erst nach großer Erfahrung, manchmal erst nach Jahren, einstellt.

Dieser „Automafismus“ Nummer I verbindet sich beim Fortgeschrittenen sehr bald automatisch mit einem anderen Automatismus (Nummer II), der das Steuer beeinflußt. Beispielsweise: Er „steuert gegen“, wenn der Wagen einmal rutscht und was dergleichen „automatische“ Hand- und Armbewegungen mehr sind.

Soweit klar? „Soweit klar, Fahrlehrer!“ So, und nun will ich nicht etwa ein Klagelied über die Tatsache anstimmen, daß viele Fortgeschrittene leider über einen dritten Automatismus nicht verfügen, obwohl Nummer III sehr notwendig wäre. Sondern ich will raten, bitten, beschwören: Fortgeschrittene aller Länder, fügt euren zwei lebenserhaltenden „Automatismen“ einen einzigen noch hinzu, einen dritten: Wenn ihr nach links geht – sei es zum Überholen, sei es, weil ein Stück rechter Straßenseite gesperrt ist (vielleicht steht da ein Lastwagen, oder was immer es sein mag) so trachtet danach, auf jeden Fall erst in den Rückspiegel und den linken Seitenspiegel zu sehen: automatisch! Die meisten Unfälle, soweit Fortgeschrittene darin verwickelt werden, kommen daher, daß ihnen der dritte „Automatismus“ fehlt. Ist jedoch der Blickautomatismus vorhanden, so ist kein weiterer mehr nötig. (Beispielsweise: „automatisch“ den Winker zu bedienen, sobald die kleinste Richtungsänderung vorgenommen wird – dieser Automatismus IV ist dann, wenn Automatismus III völlig in Fleisch und Blut übergegangen ist, überflüssig, sonst ist er unter Umständen glatt gefährlich).

Drei Automatismen also: Erstens der Brems-, zweitens der Steuerungsautomatismus, drittens der Blick-Automatismus, Wer nicht über diese drei verfügt, darf sich nicht für fortgeschrittener halten. Er bleibt Anfänger für und für.

Der Fahrlehrer