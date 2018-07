Von Joachim Joesten

Ein kleiner Zufall hat unserem Mitarbeiter Joachim Joesten eine Einladung zu einem kurzen Besuch in Ostdeutschland zugespielt. Unvoreingenommen machte er sich auf den Weg hinüber in die Zone – einen Weg, der sonst den Journalisten aus dem Westen, besonders aus der Bundesrepublik, versperrt ist. Es ging Joesten nicht darum, die immer wieder an die Oberfläche drängenden „Betriebsunfälle“ einer sozialistischen Planwirtschaft aufzuzeichnen und sie gewissermaßen für die Lage „drüben“ zu verallgemeinern. Vielmehr wollte er einige große industrielle Projekte der Zone besichtigen, also Erfahrungen sammeln, die das Gesamtbild einer kommunistischen Wirtschaft eher günstig erscheinen lassen. Von den großen Opfern, mit denen drüben am „Fortschritt“ gebaut wird, ist jedenfalls hier nicht die Rede. In diesem Bericht ist auch nichts zu finden über den gegenwärtigen Nahrungsmittelengpaß. Der ostdeutsche Ministerrat hat ja inzwischen deutlich „bekanntgemacht“, was die Gründe für die bedenkliche Versorgungslage in der Zone sind: Unwetterkatastrophen, niedrige Temperaturen im Frühling und Maßnahmen, „die im Interesse der Erhaltung des Friedens getroffen werden mußten, um unsere Wirtschaft gegenüber Störungen durch die westdeutschen militaristischen Kreise zu sichern“. Es stehen dem sozialistischen Erfolg also nur noch zwei Hindernisse entgegen – so wissen wir jetzt – der liebe Gott und die westdeutschen Militaristen! – Joesten beginnt seinen Bericht heute mit der Schilderung des ältesten kommunistischen Großprojekts in der Zone, der Anlagen in Stalinstadt.

So unbehaglich der Name für den westlichen Besucher klingt, so eindrucksvoll ist das Erlebnis von Stalinstadt. Wie viele Leute in Westdeutschland wohl überhaupt wissen, daß es eine Stadt dieses Namens gibt?

Und doch ist Stalinstadt schon seit Jahren lebende, lärmende, rauchende, dabei aber doch ganz freundlich ansprechende Wirklichkeit. Es rühmt sich, die „erste sozialistische Stadt Deutschlands“ zu sein und ist es tatsächlich in dem Sinne, daß es hier praktisch überhaupt kein Privateigentum an Grund und Boden und auch keine privaten Geschäfte oder Betriebe gibt. Alles gehört dem Staat und wird von ihm betreut, d. h. alles außer dem genossenschaftlichen Sektor (insbesondere Konsum-, Produktions- und Wohnungsbaugenossenschaften), den es auch sonst überall gibt. Stalinstadt und das dazugehörige riesige Eisenhüttenkombinat J. W. Stalin stellen das älteste und am weitesten fortgeschrittene der großen Bauvorhaben dar, die ich als Reisender zu besichtigen vorhatte.

Die Stadt verdankt ihren Ursprung der Zerreißung der deutschen Volkswirtschaft im Jahre 1945, bei der die damals geschaffene sowjetische Besatzungszone zwar rund 50 vH der Gesamtkapazität des Textil- und Werkzeugmaschinenbaues, aber nur etwa 1,7 vH (200 000 t) der Roheisenproduktion zugeteilt bekam. Von Anfang an stand daher das Staatsgebilde, das, zu Recht oder Unrecht, anerkannt oder nicht anerkannt, aus der Sowjetischen Besatzungszone entstand, vor einem außerordentlich schwierigen wirtschaftlichen Problem, denn ein Industriestaat mit einer so schmalen metallurgischen Grundlage ist kaum lebensfähig.

So beschlossen die Machthaber der jungen Republik am 1. Juli 1950 im Zuge ihres ersten Fünfjahrplanes auf einem weitgestreckten Gelände westlich der Stadt Fürstenberg am Oder-Spree-Kanal eine großes neues Hüttenkombinat zu errichten, um damit eine schnelle Steigerung der metallurgischen Produktion zu erzielen.

Die Standortwahl kann in mehrfacher Hinsicht als recht kurios bezeichnet werden. Denn erstens einmal entstehen Hüttenwerke in der Regel dort, wo die beiden wichtigsten Rohstoffe dieses Industriezweiges, nämlich Eisenerz und Kohle – oder doch wenigstens eins von beiden – im Boden vorkommt. Im näheren und weiteren Umkreis von Stalinstadt schlummert aber weder ein Stückchen Erz noch ein Klumpen Kohle unter der sandigen Oberfläche, die noch zu dem gehört, was der Geograph die Märkische Heide, der Volksmund aber „unsere Streusandbüchse“ nennt.