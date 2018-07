Schatten – das ist bisher das einzige, was man von den Extremisten in Südtirol gesehen hat, Schatten in der Dunkelheit. Aber ihre Bomben haben mehr zerstört als nur Hochspannungsmasten und Denkmäler. Zerstört wurde die Hoffnung, daß die Außenminister Italiens und Österreichs sich in Zürich über Südtirol einig würden. Schaden gelitten hat aber auch die Freundschaft zwischen Italien und Deutschland.

„Die Südtiroler Bewegung“ so schrieb die Turiner Stampa, „gehört in den Rahmen der deutschen Gebietsforderungen gegenüber Polen, der Tschechoslowakei und Jugoslawien“ Vom „Hegemonie-Streben eines benachbarten Volkes“ war da die Rede. Und der Messagero meinte gar, der österreichische Außenminister Kreisky habe „sich leichten Herzens in die Arme des Nazismus gewerfen, der in Mitteleuropa mit der Unterstützung und dem Geld wohlbekannter westdeutscher Wirtschaftsgruppen wieder aufblüht“. Aber auch nördlich der Alpen grollt der Zorn. Der Bundesverkehrsminister und ein SPD-Parteidienst ergriffen gegen Italien Partei. Die Münchner FDP forderte die deutsche Bevölkerung sogar auf, in den Ferien nicht mehr nach Italien zu reisen. Als ob man italienische Verrücktheiten mit deutscher Verrücktheit beantworten müßte!

Schatten der Vergangenheit sind wieder aufgestanden, einer Vergangenheit, die man längst und für immer begraben geglaubt hatte. In Italien, in Österreich und in der Bundesrepublik sollte man den Zauberlehrlingen, die sie wieder heraufbeschworen haben, kräftig auf die Finger köpfen.

R. Z.