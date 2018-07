Trotzdem günstiger Waldhof-Abschluß

Die Zellstoffabrik Waldhof segelt seit Jahren gegen die widrigen Winde einer für sie ungünstigen allgemeinen Entwicklung. Trotzdem ist das Unternehmen ein gutes Stück weitergekommen. Die Dividende für 1960 konnte allerdings nicht mehr erhöht werden; sie blieb bei 8 vH stehen. Die Umsätze wuchsen dagegen um 10 vH, mengenmäßig sogar etwas mehr. Die Preise gingen also etwas zurück, vor allem als Folge starker Importe. Im vergangenen Jahr hoffte man bei Waldhof noch, daß der von da kommende Druck bei erhöhten EWG-Außenzöllen nachlassen werde. Durch diese Rechnung hat die D-Mark-Aufwertung einen Strich gemacht.

Dabei sind die Kosten gestiegen. Alles zusammengerechnet, haben sich die Personalkosten um 17 vH erhöht, der Umsatz je Beschäftigten ist aber nur noch um 5 vH angestiegen. (Bei vielen anderen deutschen Industrie-Unternehmen liegen die Dinge nicht anders.) Dazu kam, daß die staatlichen Forstverwaltungen (gegen den Widerspruch des Bundeswirtschaftsministers!) den Nadelholzpreis „marktgerecht“ (wie es entschuldigend heißt) um 30 vH in die Höhe gehen ließen. Freilich kann Waldhof in einigem Umfange auf Laubholz ausweichen.

Das Unternehmen betont, daß es den gleicher. Schutz wie andere Verarbeiter deutscher landwirtschaftlichen Rohstoffe brauche; dieser aber sei ihn: bisher verwehrt worden. Ähnliches gilt für den Widerstand gegen den „Durchfahrbetrieb“ für Papiermaschinen. (In Skandinavien und in den USA, bei den wichtigsten Konkurrenten, laufen die Maschinen ohne Wochenendpause.)

Bei ein wenig mehr Verständnis für die Zellstoffwirtschaft könnte also eine Menge für die Branche, für das Unternehmen und für seine Aktionäre geschehen, ohne daß etwa dabei Subventionen gezahlt werden müßten. Für Verständnis ist aber um so mehr Anlaß gegeben, als Waldhof selbst sehr große Anstrengungen unternommen hat, um festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Das Unternehmen hat rationalisiert und ist stärker in die dritte Fertigungsstufe, d. h. in die Pappe- und Papierverarbeitung, gegangen, ohne dabei die Interessen seiner Großabnehmer zu beeinträchtigen.

Vor allem ist es Waldhof gelungen, die Bilanzstruktur zu kräftigen. Das Anlagevermögen ist jetzt wieder durch eigene Mittel und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt; kurzfristige Bank- und Wechselschulden sind um 3,5 Mill. DM geringer als Bankguthaben und bare Mittel. Rlb.