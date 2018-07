K-a, Frankfurt

Freunde eines guten Tropfens dürfen sich künftig glücklich schätzen. Ihnen droht weder Gefängnis noch Führerscheinentzug, wenn sie betrunken nach Hause fahren. Sie können andere Verkehrsteilnehmer rammen, können Sachschaden anrichten und dann noch einmal trinken. Es passiert ihnen nichts – vorausgesetzt, sie benutzen die Wasserstraßen. Sie schlüpfen durch eine Lücke im Gesetz. In der Binnenschiffahrtsverordnung ist Trunkenheit am Steuer nicht vorgesehen.

Durch diese Lücke schlüpfte auch der frühere Mainlotse und heutige Moselkapitän Willi G. aus Frankfurt. Er war angeklagt der fahrlässigen Gefährdung des Schiffsverkehrs durch Trunkenheit am Steuerruder. Ein Schöffengericht in Frankfurt sprach ihn frei.

Der Kapitän hatte an einem kalten und nebligen Februarmorgen des Jahres 1958 tüchtig „eingeheizt“ und dann mit etwa zwei Promille im Blut das 500-Tonnen Motorschiff „Klaus“ aus dem Frankfurter Stadtgebiet rheinwärts dirigiert. An der Lotsenstation hinter der Friedensbrücke überkam ihn wieder Durst. Er wollte anlegen, mußte zuvor aber sein Schiff wenden. Bei diesem Manöver rammte er eine schwimmende Tankstelle und ein Wohnschiff. Hätte er die Tankstelle nicht mit der Breitseite, sondern mit dem Bug gerammt, so wäre, nach Aussagen von Sachverständigen, durch das auslaufende Benzin der ganze Fluß in Brand gesetzt worden.

Dem Inhaber der schwimmenden Tankstelle war das Wendemanöver so „stümperhaft“ vorgekommen, daß er die Wasserschutzpolizei alarmierte; und die Polizisten holten den fröhlichen Schiffer von Bord, noch ehe er die nächste, an der Lotsenstation gekaufte Flasche geöffnet hatte. Immerhin – zehn Glas Bier oder 25 Schnäpse hatte er nach Schätzungen der Gerichtsmediziner zu der Zeit schon intus.

Falls gewitzte Kraftfahrer von der Offenbarung dieser Gerichtsverhandlung Gebrauch machen wollen, und vom Auto auf das Motorboot umsteigen, so sei noch hinzugefügt, daß nach Auskunft von Amtsgerichtsrat Coy die Binnenschiffahrtsordnung keinen Entzug des Steuermannspatent vorsieht, falls ein Schiffer wegen geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, sein Schiff weiterhin zu führen. Hauptsache, er hat einmal die Prüfung bestanden. Binnenschiffer müßte man sein!