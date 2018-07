Gegen jeden Steuerbescheid, Steuermeßbescheid und Feststellungsbescheid kann Einspruch eingelegt werden. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, will selbstverständlich eine Herabsetzung der Steuer erreichen. Frage: Kann im Einspruchsverfahren ausnahmsweise auch eine Erhöhung der Steuer in Betracht kommen? Diese Frage ist grundsätzlich zu bejahen, denn nach § 243 der Abgabenordnung (AO) können die Rechtsmittelbehörden die Entscheidung auch zum Nachteil dessen, der das Rechtsmittel eingelegt hat, ändern Demnach sieht es also zunächst so aus, wie wenn jeder Einspruch ein gewisses Risiko enthält. Dem ist aber, wie sich aus dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 4. September 1959 III 286/57 U (Bundessteuerblatt 1959 Teil III Seite 472) ergibt, in Wirklichkeit nicht so. Der Bundesfinanzhof hat festgestellt, daß auch für das Rechtsmittelverfahren, insbesondere für das Einspruchsverfahren, § 205 Abs. 3 AO gehe.

Dort heißt es: „Wenn von der Steuererklärung abgewichen werden soll, sind dem Steuerpflichtigen die Punkte, in denen eine wesentliche Abweichung zu seinen Ungunsten in Frage kommt, zur vorherigen Äußerung mitzuteilen.“

Sofern also das Finanzamt zu der Auffasung gelangt, daß die Steuer nicht zu hoch, sondern zu niedrig festgesetzt ist und infolgedessen den Steuerbescheid zu „verbösern“ beabsichtigt, so muß es diese Absicht dem Einspruchsführer mitteilen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Das ist wichtig, auf das kommt es hier an. Durch diese Mitteilung wird nämlich der Steuerpflichtige in die Lage versetzt, dem Finanzamt zuvorzukommen. Er kann seinen Einspruch zurücknehmen. Tut er dies, so wird der Bescheid rechtskräftig. Damit entfällt auch die Möglichkeit der „Verböserung“ im Einspruchsverfahren.

Der Bundesfinanzhof sagt in dem oben zitierten Urteil: „Die Unterlassung eines Hinweises an den Steuerpflichtigen auf die Verböserungsabsicht im Einspruchsverfahren stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der zu einer Zurückweisung des Falles an das Finanzamt nach § 284 Abs. 1 Satz 2 AO führt.“

Nimmt also das Finanzamt in der Einspruchsentscheidung eine „Verböserung“ vor, ohne den Steuerpflichtigen vorher entsprechend informiert und ihm die Möglichkeit der Einspruchszurücknahme gegeben zu haben, so wird es sich in der Regel empfehlen, die Einspruchsentscheidung anzufechten. Natürlich wird nun, wenn so eine Mitteilung des Finanzamtes eintrifft, die Zurücknahme des Einspruchs nicht immer das richtige sein. Kommt der Steuerpflichtige bei sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis, daß sein Einspruch – entgegen der Ansicht des Finanzamtes – doch begründet ist, so wird er es am besten darauf ankommen lassen. Wenn dann das Finanzamt die angekündigte „Verböserung“ tatsächlich durchführt, so kann das Finanzgericht angerufen werden.

K. R.