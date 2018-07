Inhalt Seite 1 — Die Sonne von Sodom Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der einfache Plastikherd, auf dem Hausfrauen die Mahlzeiten für ihre Familien mit Sonnen-Energie kochen können, hat in den ländlichen Gemeinden Mexikos recht geteilte Aufnahme gefunden. In dem einen Tal wurde der Sonnenherd mit Begeisterung aufgenommen; im Nachbartal wurde das billige und handliche Gerät ein Mißerfolg. Dies Fiasko hatte freilich nichts mit der Sonne zu tun: Die abergläubischen Bewohner dieses Landstrichs trauten ganz einfach dem Essen nicht, das auf dem neumodischen Herd gekocht war.

Diese Erfahrung lehrt, daß man auch Anthropologen bei der Einführung jener Geräte zu Rate ziehen sollte, mit denen sich die UN-Konferenz über neue Energiequellen Ende August in Rom befassen wird.

Der Sonnenherd ist sehr einfach konstruiert. Er ähnelt einem auf den Kopf gestellten Regenschirm – ein konkaver Spiegel und ein Topf, der im Brennpunkt der Sonnenstrahlen, also gewissermaßen am Schirmgriff, hängt. Tatsächlich läßt sich der metallisierte Plastikspiegel des Sonnenherdes, der in den Vereinigten Staaten schon zu kaufen ist, wie ein Schirm aufspannen. Er kann zum Picknick bequem mitgenommen werden.

Ein solcher Reflektor ist nur eine Miniatur der gigantischen Apparaturen, über die sich die Wissenschaftler in Rom unterhalten werden. In den Pyrenäen wird an einem Brennspiegel gebaut, der einen Durchmesser von 50 Metern haben wird; seine Heizleistung soll 1000 Kilowatt betragen. Mit Sonnenöfen lassen sich schwer zu behandelnde Metalle schmelzen. Mit ihnen kann man die härteste Panzerplatte durchbohren. Sie geben aber dem Wissenschaftler auch die Möglichkeit, die Wirkung von Temperaturen zu studieren, die der bei einer Atomexplosion freiwerdenden Hitze entsprechen. Auch diese Riesenspiegel werden neuerdings aus Kunststoffen gefertigt. Dadurch werden, sie billiger, vor allem aber leichter und widerstandsfähiger. Außerdem kann man Plastik mit einem physikalischen Trick in die erforderliche parabolische Form bringen: Der flüssige Kunststoff wird dabei über eine annähernd parabolische Form gegossen, die dann in Drehung gebracht wird. Bei der richtigen Rotationsgeschwindigkeit nimmt die Plastikoberfläche die exakte Form eines Paraboloids an.

Man wird in Rom auch mehr über den „Sonnensee“ hören, das israelische Projekt, das im letzten Jahr in Angriff genommen wurde: Der Parabolspiegel wird durch eine Seeoberfläche ersetzt. Einige Quadratkilometer Spiegelfläche wären notwendig, um ein Kraftwerk mit Sonnenenergie zu betreiben. Die am Toten Meer unternommenen Experimente weisen hier neue Wege. Statt teurer Spiegel kann man viele Quadratkilometer wertloser Wasserfläche ausnutzen.

Das Prinzip beruht auf einer Erscheinung, die man in Ungarn beobachtet hat. Dort gibt es einen See, dessen untere Wasserschichten wärmer sind als die Oberfläche. Das Phänomen erklärt sich aus der verschiedenen Dichte der einzelnen Wasserschichten. Israelische Wissenschaftler machten sich dieses Prinzip zunutze, indem sie stark salzhaltiges Wasser in einem künstlich angelegten Bassin mit salzarmem Wasser überfluteten. Normalerweise steigt warmes Wasser wegen seiner geringeren Dichte nach oben. Erhöht man die Dichte der Grundschicht durch eine starke Salzkonzentration so sehr, daß diese auch bei höheren Temperaturen immer noch größer ist als die Dichte der Oberfläche, dann wirkt der salzarme Wasserspiegel wie ein durchsichtiger isolierender Deckel.

Der Boden des flachen Versuchsbassins bei Sodom ist schwarz gefärbt. Die dunkle Fläche sammelt die Wärme der eindringenden Sonnenstrahlen und gibt sie an die untere Schicht ab. Tatsächlich erzielte man bei den Versuchen am Seegrund Temperaturen bis zu 90 Grad, während der Wasserspiegel lauwarm blieb.