R. Z., Ostberlin

Auf Wärme und Sonne hatten die Bauern in Mitteldeutschland gehofft, aber es blieb naß und kühl. Tag für Tag fiel der Regen, die Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten die Felder. Viele Äcker mußten neu bestellt werden, die Heuernte begann zu spät. Je schlechter das Wetter, um so mehr Arbeit für den Bauern – diese alte Regel bestätigte sich auch in der Zone.

So einfach freilich ist die Sache nicht, wenn sie ein geschulter Funktionär im SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ darstellt. Daß die Bauern mit ihrer Arbeit nicht fertig wurden, weil es unaufhörlich regnete, sieht im Licht der marxistischleninistischen Wissenschaft folgendermaßen aus:

„Durch die ungünstigen Witterungsverhältnisse sind wir bei der Durchführung der Und-, wirtschaftlichen Aufgaben in Verzug gekommen. Die agrotechnisch günstigen Termine ... konnten vielfach nicht eingehalten werden.“

Wer diese Sätze laut liest, kann es hören: Die zentralgesteuerte Organisation der kollektivierten Landwirtschaft setzt sich knarrend und ächzend in Bewegung. Der Apparat kreist und gebiert ein gewaltiges Nichts: „Außerordentliche Maßnahmen“. Um den Bauern zu helfen etwa? Nicht doch, „zur Erfüllung und Übererfüllung des Plans.“ Und warum sollen diese Pläne erfüllt werden? Geschieht es vielleicht, damit die Menschen in den Städten nicht mehr nach Milch und Butter anstehen müssen? Davon ist keine Rede. Die Bauern leisten, damit „ihren Beitrag zum Abschluß eines Friedensvertrages mit beiden deutschen Staaten ... Solche Taten helfen, daß ganz Deutschland ein Land des Friedens wird und daß den westdeutschen Militaristen und Ultras ihr lebensgefährliches Konzept verdorben wird.“

Wie Meltau legt sich die Ideologie auf jedes Wort. Vieh gedeiht, wenn es gut gefüttert wird – das wäre ein Satz, den jedermann verstehen könnte. In der Übersetzung der SED-Propagandisten lautet er: „Eines der wichtigsten Kennzeichen guter genossenschaftlicher Arbeit ist eine ausreichende Futter Produktion.“ Ob die Kühe von genossenschaftlichen Kennzeichen fett werden?

Natürlich stehen die Bauern wieder „an der Front“, wie damals schon, als sie im „Dritten Reich“ die „Erzeugungsschlachten“ schlugen, und natürlich „führen sie einen Kampf“ – um höhere Produktion, um mehr Milch und um unkrautfreie Felder. Alle sind aufgerufen, „die große Arbeitsspitze meistern zu helfen“.