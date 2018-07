Inhalt Seite 1 — Diplomaten aus der Bonner Schule Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Bonn kündigt sich wieder einmal ein Diplomatenschub an. Staatssekretär van Scherpenberg ging nach Rom, die Botschaften in London, Tokio und Neu Delhi sollen neu besetzt werden, im Auswärtigen Amt warten hohe Posten auf neue Männer. In regelmäßigen Abständen schlagen derlei "Revirements" auch in der Öffentlichkeit gehörige Wellen. Dabei wird übersehen, daß der Wechsel im Auswärtigen Amt zur Routine gehört – und daß eine neue Generation, ein neuer Typ, allmählich nicht nur in die Spitzenpositionen, sondern vor allem in die mittleren Ränge des diplomatischen Dienstes hineingewachsen ist. Unser Korrespondent berichtet darüber.

Klischees, die sich lange eingeprägt haben, sind schwer auszurotten. Noch immer stellt sich der Mann auf der Straße den deutschen Diplomaten so vor, wie er einst gern karikiert wurde: als einen etwas dekadenten Monokelträger, der durch Regenschirm und Homburg seine Exklusivität andeutet. Aber die Uhren im Auswärtigen Amt sind seit Kaiser Wilhelms Zeiten nicht stehengeblieben.

Von dem dominierenden Einfluß des Adels, den die überspitzten Karikaturen von Anno dazumal treffen wollten, war schon im Auswärtigen Amt der Weimarer Republik nicht mehr viel übriggeblieben, so sehr dort auch die alten Routiniers aus der Aristokratie geschätzt wurden. Heute gibt es unter den Beamten des Auswärtigen Dienstes nur noch 13,8 Prozent Adelige. Auch der Anteil derer, die vor 1945 noch in der Wilhelmstraße Dienst getan haben, ist geringer, als gemeinhin angenommen wird. Von den 1137 Angehörigen des höheren Dienstes waren nur 222 – also nicht ganz ein Fünftel – noch in der Wilhelmstraße dabei. Von den 24 höchsten Beamten gehörten allerdings 14 schon dem alten "AA" an. Aber neun von ihnen werden im Laufe der nächsten fünf Jahre die Altersgrenze erreichen und ausscheiden. Die übrigen zweihundert verteilen sich auf sämtliche Beamtenränge bis hinunter zum Legationsrat (der vor 1945 Vizekonsul oder wissenschaftlicher Hilfsarbeiter gewesen sein mochte).

Es ist verständlich, daß beim Aufbau des neuen Auswärtigen Amtes auf die erfahrenen Leute aus der Wilhelmstraße zurückgegriffen wurde. Der "47er-Ausschuß", der die ersten Stellenbesetzungen vorschlug, bestand überdies fast ausschließlich aus Männern des alten AA. Wie es jeder tut, suchten auch sie in den Reihen ihrer alten Bekannten nach Männern für das neue Team. Aber dann wurde die Diplomatenschule von Speyer geschaffen, die mittlerweile nach Bonn umgezogen ist. Etwa 30 Prozent der gegenwärtigen Angehörigen des Amtes erhielten dort ihre Ausbildung für den diplomatischen Dienst. Für die leitenden Posten wurden überdies auch Männer aus der Wissenschaft, der Justiz und der Verwaltung geholt; so bekam das Amt starke, frische Impulse.

Der frühere Staatssekretär Hallstein, Botschafter Grewe (früher Leiter der Rechtsabteilung), Professor Mosler, der jetzige Staatssekretär Professor Carstens, sind Männer der Wissenschaft. Ministerialdirektor Berger,der langjährige Leiter der Rechtsabteilung und jetzige Botschafter in Dänemark, kam aus der Justiz; der frühere Leiter der Personalabteilung, Loens, jetzt Botschafter im Haag, kommt aus der Kommunalverwaltung; der jetzige Leiter der Personalabteilung, Ministerialdirektor Hopmann, war früher in der Justizverwaltung tätig.

Noch immer ist die Zahl der Juristen im Auswärtigen Dienst recht hoch: Etwa 46 Prozent haben ihren Assessor oder Referendar gemacht. Aber daneben sind fast alle anderen akademischen Berufe vertreten, vor allem Volkswirte, Philologen und Historiker, aber auch Diplomingenieure und Ärzte. Selbst Journalisten wurden inzwischen in die einst so exklusiven Hallen eingelassen.