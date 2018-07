Inhalt Seite 1 — Dr. Issels war ein „fanatischer Optimist“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwischenbilanz im Münchener Prozeß gegen den Krebsarzt

O. L. München

Die Verhandlung gegen den Krebsarzt Josef Issels hatte noch gar nicht angefangen, da wurde dem Gericht in München in vielen Zeitungen schon bescheinigt, es sei „überfordert“. Wenn sich sogar die Ärzte nicht darüber einig seien, was es mit dem Krebs denn eigentlich auf sich habe, wie sollten dann Laien imstande sein, über einen Krebsarzt zu urteilen?

Nun steht selbstverständlich nicht Issels’ Therapie zur Debatte, sondern – DIE ZEIT berichtete darüber am 26. Mai – die Beschuldigung der Staatsanwaltschaft: drei Vergehen des Betruges, vier Vergehen der fahrlässigen Tötung. Sonst nichts. Um aber darüber urteilen zu können, ob sich Issels solcher Delikte schuldig gemacht hat, müssen die Richter die Therapie des Angeklagten kennenlernen. Das wiederum setzt voraus, daß Sachverständige – anerkannte Krebskapazitäten – auftreten und sozusagen mit Issels öffentlich diskutieren.

Die „Hannoversche Presse“ beschrieb diese Diskussionen folgendermaßen: „So müssen die früh- und spätmittelalterlichen Inquisitionsprozesse ausgesehen haben, in denen Männer, die heute jedes Schulkind kennt (Galilei, Kopernikus und andere) der öffentlichen Verdammung verfielen, nur weil sie entgegen der damaligen Weltanschauung zu behaupten wagten, die Erde sei rund und drehe sich um die Sonne.“

War Issels ein Scharlatan, war er – und das läßt die Anklageschrift durchblicken – aufs Geld aus? „Ja“, sagen einige seiner früheren Mitarbeiter. Andere sagen „nein“. War Issels, wie die Anklageschrift andeutet, strikter Operationsgegner? Wieder das Ja der einen und das Nein der anderen. Und wie sah denn eigentlich seine Therapie aus?

Manches Seltsame gab’s da aus Issels Klinik zu berichten. Der Arzt führte einen ehemaligen Mitarbeiter Grönings in seine Klinik ein, der, nach dem Rezept seines Meisters, Stanniolkugeln verteilte, die die Kranken schluckten oder in ihre Kopfkissen einnähten. Patienten wurden – mitunter wochenlang – in Weißkohlblätter gewickelt. Einem jungen Mädchen banden Ärzte der Issels-Klinik zwanzig frische Flußkrebse an den Tumor. Rutengänger strichen durch das Krankenhaus und fahndeten nach Erdstrahlen. Und, allen Ernstes, ein Chiromant las Diagnosen aus der Hand.