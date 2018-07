Guter Abschluß – aber höhere Kosten

Die Produktion des Bau-Hauptgewerbes stieg 1960 um 7 v H; der Absatz der Zementindustrie in der Bundesrepublik erhöhte sich in der gleichen Zeit um 6,8 vH auf 24 Mill. t. Die Dyckerhoff Zementwerke AG, an der die Familiengruppe Dyckerhoff maßgeblich beteiligt ist, vermochte sich dieser Entwicklung voll anzupassen. Sie hat den Absatz an Zement u. a. um 8 vH auf 3,9 Mill. t erhöht. Die Erträge je Tonne Zement waren bei unveränderten Zementpreisen leicht rückläufig: die Gewinnspanne wurde also ein wenig enger. Die steigenden Kosten konnten allerdings aufgefangen werden, dank großer Investitionen und Rationalisierungsmaßnahmen.

Für 1960 betrug der Anlagezugang über 46 Mill. d. h. 11 Mill. DM mehr als im Jahr zuvor. Rund 18 Mill. DM wurden 1960 durch Abschreibungen verdient. Die Anlagen stehen damit um 28 Mill. DM höher zu Buch als 1959. Das Unternehmen vermochte sich zusätzliche Mittel durch eine Aufstockung des Grundkapitals von 42 auf 60 Mill. DM zu verschaffen. Das aber, reichte – die Aktien wurden zu pari gegeben – nicht aus. Erhebliche Beträge wurden deshalb aus dem Umlaufvermögen herausgepreßt; vor allem sind die Bankguthaben um rd. 6 Mill. DM zurückgegangen.

Das laufende Jahr wird, wie in der HV (21. Juni) zu hören war, neue Investitionen bringen, die etwa wieder in der gleichen Höhe wie im Berichtsjahr liegen; insbesondere handelt es sich dabei um die Errichtung eines Werkes in Göllheim (Pfalz), die notwendig geworden ist, weil Amöneburg in den letzten Jahren ständig Klinker aus größerer Entfernung (Niedersachsen) zukaufen mußte. Wie erklärt wurde, seien ausreichende lang- und mittelfristige Mittel für die kommenden Investitionen vorhanden. Bei diesen handelt es sich übrigens auch um Rationalisierungsmaßnahmen, die erforderlich werden im Hinblick auf das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit.

Dyckerhoff läßt es diesmal bei einer Dividende von 15 vH, gibt hierbei einer optimistischen Beurteilung der Zukunft aber dadurch Ausdruck, daß das, was über 12 vH hinausgeht, nicht mehr als Bonus, sondern als Dividende bezeichnet wird. Im neuen Geschäftsjahr (bis Mai) lag der Zementabsatz um rund 15 vH über Vorjahrshöhe. rl

Bei der Breitenburger Portland-Cement-Fabrik (Hamburg) wird der HV (12. Juli) die Verteilung einer Dividende von 12 (10) vH plus 2 (3) vH Bonus für 1960 vorgeschlagen. Im neuen Jahre hat sich das Geschäft weiter günstig entwickelt, allerdings bei verstärkten Risiken insbesondere im (Afrika-)Export, für die man zusätzliche Rückstellungen vornehmen will; außerdem erscheint der Verwaltung eine gewisse Zurückhaltung beim Geschäft nach politisch unsicheren Entwicklungsländern geboten.