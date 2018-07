Die traditionelle „Münchner Festwoche des Balletts“, die soeben zu Ende ging, hatte ihren musikalischen Interessenschwerpunkt gleich am ersten Abend. Dieser nämlich brachte zum ersten Male den Benjamin unter den Münchener Komponisten bajuwarischen Geblüts, Wilhelm Killmayer, auf die Bühne der Bayerischen Staatsoper. Der noch nicht 34jährige wurde 1958 mit dem Musikpreis der Stadt München ausgezeichnet. Wilhelm Killmayer kommt aus der Schule Waltershausens und Orffs; auch Walter Riezler, der hervorragende Beethovenkenner aus den Kreisen um Furtwängler und Pfitzner, war sein Lehrer. Diese geistige Herkunft ist deswegen interessant, weil sie offenbar einmal verhütet hat, daß der Schüler sich in die Arme der Konjunktur warf, andererseits aber, wie man bisher mutmaßen konnte, auch keinerlei sonstige Abhängigkeit bewirkte. Weswegen eben, nach manchen Proben charaktervoller Eigenheit, die Münchener Ballett-Uraufführung einigermaßen verblüffen – wenn nicht schockieren mußte.

Am Eröffnungsabend der Ballett-Woche gab es zunächst Francis Poulencs merkwürdige Klavierkonzert-Tanzdichtung „Aubade“ als Erstaufführung. Eine geschmäcklerische Vorspeise, appetitanregend serviert von den beiden künstlerischen Leitern des ganzen Abends, Wilhelm Killmayer (als Dirigent) und Heinz Rosen (als choreographischer Inszenator). Auch Killmayers Ballet chante „La Buffonata“ war hier nur eine Erstaufführung; das Werk hatte schon in Heidelberg seinen Premierenerfolg vorweggenommen. Der Text von Tankred Dorst besingt (buchstäblich) die „sieben Listen und Laster der Weiber“ in ebensovielen Commedia dell’arte-Szenen. Eine lustige, wahrhaft unterhaltsame Angelegenheit. Und Killmayers Musik läßt hier alle Vorzüge seines bedeutenden Talents erkennen: ein frisch zupackendes Temperament, sprudelnde Erfindung von eigenem melodischen Duktus und harmonischer Freizügigkeit, drastische Charakterisierungskunst, nicht zuletzt im Heiteren, Ironischen und Derb-Komischen. Jedenfalls: das Ganze der eindeutige Erweis einer für das Theater prädestinierten Begabung überdurchschnittlichen Ranges.

Dann aber kam die Überraschung: die Uraufführung der „Tragedia de Orfeo“ (nach Angelo Poliziano). Der einstige Orff-Schüler verschwendet hier sein gesamtes, wirklich imponierendes Können für eine Großtat der Selbstverleugnung. Diese Tragedia ist eine Tragödie der Orff-Kopie. Genau das hätte sich einer, der schon angefangen hat, einen durchaus eigenen „Namen“ durchzusetzen, nicht leisten dürfen. Und daß Nachahmung niemals gut bekommt – am wenigsten dem, der sie nicht nötig hat –, das zeigte sich wie an der Ostinato-Krankheit und an manchem anderen nicht zuletzt auch an den penetranten Schlagzeug-Orgien, die dem alten Orchestermusikjargon, der diese Klanggruppe als „Schießbude“ bezeichnet, nun aber wirklich jeden Verdacht eines übertreibenden Vorurteils nahm.

Ein seltsamer Fall. Er sollte zur Warnung dienen: Hütet euch vor den Vorbildern, die zu dicht vor der Nase liegen. Sich selbst findet und bewahrt am sichersten, wer nicht auf die Zeitgenossen schaut! Schon der alte Schopenhauer hat das gelehrt. Walter Abendroth