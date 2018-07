In der HV der Elektromark (Kommunales Elektrizitätswerk Mark AG, Hagen) vermittelte Direktor Senator h. c. Rohe einen aufschlußreichen Einblick in die Investitionsüberlegungen des Unternehmens. Er ging davon aus, daß – allein schon wegen der Knappheit an Arbeitskräften – die Industrie immer stärker mechanisieren muß, was praktisch nur durch den Einsatz elektrischer Energie möglich ist. Auch die noch immer wachsende Verwendung elektrischer Geräte im Haushalt wird den Stromverbrauch ausdehnen – was freilich für die Elektromark, deren Stromabgabe, mittelbar und unmittelbar, zu 80 vH auf gewerbliche Abnehmer entfällt, nicht ganz so stark zu Buche schlägt. Zur Finanzierung ihres Ausbauprogramms will die Gesellschaft, die soeben ihr Kapitel um 6 auf 66 Mill. (aus Gesellschaftsmitteln) aufgestockt hat, sich ein genehmigtes Kapital in Höhe von weiteren 30 Mill. DM schaffen, wobei die Aktien zum Bezugskurs von 115 vH begeben werden sollen. Die Einforderung der neuen Mittel wird voraussichtlich (jeweils zur Hälfte) 1964 und 1966 erfolgen. Damit ist eine hinreichende Eigenkapitalbasis gesichert, die es erlaubt, langfristige Mittel in dem jeweils erforderlich werdenden Umfang aufzunehmen.

Für das abgelaufene Jahr werden 10 vH Dividende (auf das voll dividendenberechtigte begebene Kapital) plus 2 vH Bonus gezahlt. Das gute Ergebnis gestattete es ferner, den Lastenausgleich (1,4 Mill. DM) voll über Aufwand zu verbuchen und 1 Mill. in die freie Rücklage zu stellen. An dem recht befriedigenden Abschluß für 1960 ist in erster Linie der stark gewachsene Stromabsatz beteiligt mit einem Plus von 13,7 (8,1) vH. Weiter konnten die Erzeugungskosten, insbesondere durch die recht gute Ausnutzung der Höchstdruckanlagen im Werk Herdecke („Cuno-Werk“), relativ, niedrig gehalten werden. Ferner war es möglich, den Zinsaufwand um 1,6 (auf 5,8) Mill., DM zu senken, nämlich durch Abbau der Fremdmittel und durch Anleihe-Umschuldung. Dabei ist die 8prozentige Anleihe von 1953 (im Dezember 1959) durch eine wieder 15 Mill. ausmachende 5,5prozentige Anleihe ersetzt worden; ferner wurde die 4,4-Mill.-Anleihe von 1954, die gleichfalls 8 vH Zinsen erforderte, zum 1. Mai 1960 zurückgezahlt, und es wurden schließlich 3 Mill. DM sonstiger Fremdmittel getilgt, so daß insgesamt – bei den langfristigen Geldern – eine Entlastung um 7,5 Mill. eingetreten ist.

Eine weitere Verbesserung des Rechnungsergebnisses war durch die Rationalisierung gegeben, bei der die Belegschaftsziffer um 2,5 vH gesenkt werden konnte, während die Stromabgabe um 28 vH stieg.

Im Berichtsjahr konnten die Investitionen in Höhe von 24 (47) Mill. DM voll durch Abschreibungen finanziert werden; das Anlagevermögen (einschl. im Bau befindliche Anlagen und Anzahlungen darauf) steht nunmehr mit 390 (366) Mill. DM zu Buche. Für die folgenden Jahre rechnet man mit einem Investitionsbedarf von jeweils 50 Mill. DM, zuzüglich 4 Mill. für die Tilgung von Anleihen und Darlehen. Im Jahre 1962 wird der Bau des 100-MW-Höchstdruckblocks („termingerecht“) fertiggestellt sein. – Der Jahresbericht des Unternehmens, mit prägnanten Erläuterungen zum Zahlenwerk und aufschlußreichen graphischen Darstellungen, zeichnet sich durch eine ebenso kurze wie anschaulich gehaltene Darstellung der Fakten aus. m. p.