„Wir haben in den dreieinhalb Jahren genau das Gegenteil von dem erreicht, was wir erreichen wollten. (Ein CDU-Abgeordneter auf der Schlußsitzung des Sozialpolitischen Ausschusses des Bundestages.)

Auf rund zehn Milliarden Mark Mehreinnahmen können die öffentlichen Kassen in diesem Jahr rechnen. Kein Wunder also, wenn auch dieser Bundestag vor den Neuwahlen noch einmal tief in den Säckel gegriffen hat.

Für Kindergelder an Zweitkinder wird der Bund je nach Höhe der Einkommensgrenze, bis zu der es gewährt wird, 500 Mill. DM oder wesentlich mehr aufwenden müssen, und das den Fürsorgebereich neu regelnde „Bundessozialhilfegesetz“ wird den Bund etwa 170 Mill. DM kosten. Auch die Arbeitgeber sind zusätzlich belastet worden, und zwar mit 250 bis 300 Mill. DM durch den auf 100 Prozent des Nettolohnes aufgestockten Zuschuß zum Krankengeld der Arbeiter, durch die Anerkennung neuer Berufskrankheiten (Sechste Berufskrankheitenverordnung) und durch die noch völlig ungewissen Auswirkungen des Gesetzes zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer. Der Dritte im Bunde sind die Krankenkassen, die infolge des zweiten Lohnfortzahlungsgesetzes mit etwa 180 Mill. DM Mehrausgaben rechnen müssen und die denn auch – soweit es die Ortskrankenkassen und Betriebskrankenkassen angeht – bereits mit drastischen Beitragserhöhungen gedroht haben. Und daran besteht auch kein Zweifel, daß der Durchschnittsbeitrag für die Versicherten der Ortskrankenkassen demnächst auf über 9 Prozent und bei anhaltend hohen und steigenden Krankenbeständen eines nicht zu fernen Tages auf zehn Prozent sich belaufen wird. Eben diese Entwicklung aber macht die Schwäche der Bonner Sozialpolitik deutlich, die in der ablaufenden Legislaturperiode, mehr noch durch Unterlassungssünden und das Fehlen einer einheitlichen Konzeption charakterisiert ist, als durch die übliche Ausgabenfreudigkeit.

So unterblieb die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung und damit der Einbau eines Regulativs der Inanspruchnahme und der Ausnutzung, während gleichzeitig mit dem Bundessozialhilfegesetz für Einkommensbezieher bis 600 DM und mehr Rechtsansprüche auf Fürsorgeleistungen geschaffen wurden, die denen nicht nachstehen, für die die Versicherten der Kassen hohe Beiträge aufwenden müssen. So unterblieb die längst fällige Umstellung auch der Privatrenten im Verhältnis 1:1, während die Sozialrenten für jeweils rund 800 Mill. DM von Jahr zu Jahr aufgestockt und zu Ende des Jahres 1960 auch die Unfallrenten mit 250 Mill. DM aufgebessert worden sind. So versicherte der Gesetzgeber mehrfach, dem Mittelstand seine ganz besondere Wertschätzung und Abschirmung gegenüber den Konzentrationstendenzen, belastete ihn aber nichtsdestoweniger mit neuen hohen lohnbezogenen Sozialleistungen und mit vermögenswirksamen Ertragsbeteiligungen. So schuf er doppelte Zuständigkeiten im Bereich der Kindergeldauszahlung, die zu so kuriosen Tatbeständen führen können, daß auf den zuerst geborenen Zwilling eine 25-DM-Rente bei der Arbeitsverwaltung wartet und auf den zweitgeborenen eine 40-DM-Rente bei den Berufsgenossenschaften. Und so entsprang dem Perfektionsstreben ein Jugendarbeitsschutzgesetz, das nicht nur die Schwierigkeiten der Ausbildung des Nachwuchses erhöht, sondern vor allem den Beginn der Lehre von einer ärztlichen Untersuchung abhängig macht, die die Tauglichkeit der Jugendlichen und damit unter Umständen ihr Berufsschicksal bestimmen wird.

Die ärztlichen Publikationen sind gegenwärtig voll von Erläuterungen und Belehrungen, um sicherzustellen, daß sich die Ärzteschaft ab 1. Oktober 1961 als fähig erweist, diesen „ungedeckten Scheck auch zu decken“. Selbst die Ärzteschaft – froh über diese neue staatlich honorierte Aufgabe – ist sich klar darüber, daß es angesichts der Kompliziertheit und der unübersehbaren Entwicklung des heutigen Arbeitslebens schwer sein wird, sich ein Urteil über den voraussichtlichen Grad der Belastung bestimmter Berufe zu bilden, daß aber andererseits nicht vergessen werden darf, „daß körperlich schwächliche Jugendliche sich in Berufen mit körperlicher, möglichst wechselnder Belastung ausgesprochen gut entwickeln können“.

Ob das Ergebnis dieser Art der medizinischen Vorbeugung folglich positiv sein wird, oder ob die Perfektion so weit gehen wird, daß zukünftige Schornsteinfeger auch auf eine den Reinigungsprozeduren dieses Berufs entsprechend stabile Haut untersucht, werden, bleibt abzuwarten. Jedenfalls deutet nicht nur das Jugendarbeitsschutzgesetz, sondern die mancherlei anderen Erscheinungen der Bonner Sozialpolitik darauf hin,, daß Perfektion die Konzeption ersetzen soll, aber nicht kann. Hanns Meenzen