Rechenzentren für Kleinbetriebe

Die „National Cash Register Company“ hat in New York, Chikago und Houston mit der Einrichtung der ersten drei von insgesamt 100 im gesamten Land geplanten Rechenzentren begonnen, die speziell für solche Kleinunternehmen gedacht sind, die finanziell nicht in der Lage sind, moderne Elektronenrechner zu erwerben oder zu mieten. Die Benutzungsgebühren für einen Elektronenrechner sollen in den neuen Rechenzentren pro Monat etwa 25 Dollar betragen. Die Gebühren der bisher eingerichteten Großrechenzentren waren dagegen mit 1000 bis 1500 Dollar pro Monat so hoch, daß es sich nur relativ große Unternehmen leisten konnten, diese für laufende Rechenarbeiten in Anspruch zu nehmen.

Silikon verhindert Festkleben

Zur Verpackung von sehr klebrigen Nahrungsmitteln, Rohstoffen oder Industrieprodukten, wie etwa Datteln oder unvulkanisierten Gummi, wird in den Vereinigten Staaten neuerdings ein Papier verwendet, das mit einer dünnen Silikonschicht überzogen ist. Nach Angaben der Herstellerfirma soll sich selbst das klebrigste Material aus den mit Silikonpapier ausgelegten Versandbehältern leicht und sauber herauslösen lassen.

Waschmaschinen-Niere

Die Chirurgen der Universitätsklinik von Hokkaido (Japan) haben eine transportable künstliche Niere erfunden, die in Verbindung mit einer Haushaltswaschmaschine betrieben wird. Die nur drei Pfund schwere Niere konnte bereits mit Erfolg eingesetzt werden. Das zu entgiftende Blut wird in Schläuchen durch die Waschmaschine geleitet. Dort wird es mit einer Salzlösung gereinigt, bevor es dem Kreislauf wieder zugeführt wird.