Ch. D., Straßburg, Ende Juni

Die erste gemeinsame Arbeitstagung europäischer und afrikanischer Parlamentarier ist letzte Woche in Straßburg ein großer Erfolg geworden. Hundertunddrei schwarze und hundertdreiundvierzig weiße Abgeordnete waren in der Europa-Hauptstadt zusammengekommen, um Empfehlungen für neue Abkommen zwischen der EWG und sechzehn afrikanischen Ländern aus dem früheren französischen, belgischen und italienischen Hoheitsbereich auszuarbeiten. Für diese „Schwarz-Weiße Woche“ wird man späterhin einmal der EWG drei Sterne ins Geschichtsbuch setzen: Sie hat mit diesem Treffen einen Weg beschritten, der mehr Aussichten auf Erfolg bietet als die meisten bisher praktizierten Kontaktmethoden.

Dabei liegt das Kriterium des Erfolges nicht nur darin, wieweit die Aussprachen und die zum Abschluß formulierten Empfehlungen – über neue Formen der Assoziierung, über den Entwicklungsfonds der EWG-Länder, über Präferenzen, Zölle und Rohstoffpreise – nun wirklich zu einer Intensivierung der Beziehungen und der wirtschaftlichen Entwicklung in der von den Afrikanern gewünschten Geschwindigkeit führen werden. Auf diesem Gebiet werden den Enthusiasten Enttäuschungen über das sicherlich unerwartet langsame Wachstum der afrikanischen Wirtschaften wohl nicht erspart bleiben. Nein, sehr viel wichtiger als das wirtschaftliche Ergebnis ist die politische Zukunftsbedeutung dieser Konferenz,

Es hat sich in Straßburg gezeigt, daß die Gemeinsamkeit der französischen Sprache viel dazu beiträgt, Ressentiments gegenüber den ehemaligen Kolonialherren zu überwinden. Weiter ist offenbar geworden, wie gut es den schwarzen Parlamentariern tut, wenn sie von ihren europäischen Gesprächspartnern ernst genommen werden, und wie sie sich in solch partnerschaftlicher Atmosphäre zwar mit vorsichtigem Eifer, aber doch mit Überzeugung in die Verflechtung mit den EWG-Ländern begeben. Schließlich war auch festzustellen, daß die Afrikaner trotz der Kürze des Weges, den die meisten vom dörflichen Kraal zum Parlament zurückgelegt haben, kühl, sachlich und zielbewußt über Fragen argumentieren können, von deren Existenz sie vor wenigen Jahren kaum etwas gewußt haben. Wenn man sich all das vor Augen hält, dann kann man sich kaum vorstellen, daß den Sowjets ein wesentlicher Einbruch in diesen Teil der schwarzen Welt gelingen könnte. Vor allem dann nicht, wenn Zusammenkünfte der Straßburger Art mit ihrer psychologischen Tiefenwirkung zu einer ständigen Einrichtung werden, wie das geplant ist.

Die Diskussion mit den afrikanischen Parlamentariern der französischen, belgischen und italienischen Nachfolgestaaten stellt im übrigen nur einen Anfang dar. Wenn England erst einmal zur EWG gestoßen sein wird, dann wird es zu ähnlichen Gesprächen mit Abgeordneten aus den ehemals englischen Kolonialgebieten in Afrika kommen; das würde das Wirkungsfeld der europäisch-afrikanischen Verflechtung bis an den Indischen Ozean ausdehnen. Eine solche Entwicklung wünschen auch die französisch-sprachigen Afrikaner. Zwar erstrebt jedes Land ein eigenes Abkommen mit der EWG und nicht etwa einen Kollektivvertrag für alle, aber es scheint jedem wohl sicherer, wenn möglichst viele von ihnen an einem solchen System teilhaben – auch die afrikanischen Commonwealth-Länder, die heute allerdings einer solchen Idee noch mit Mißtrauen begegnen.

Das Straßburg-Treffen markiert den Beginn einer Entwicklung im europäisch-afrikanischen Verhältnis, die im Laufe der Zeit den üblichen Schrei nach Entwicklungsgeldern ablösen und statt des bisherigen ungeregelten Verhältnisses zwischen Geldgebern und Geldempfängern eine feste und gesunde Arbeitsgemeinschaft aller Beteiligten schaffen könnte. Solch eine Arbeitsgemeinschaft auf gegenseitigen Nutzen wäre für den Osten schwer angreifbar, weil die westeuropäische Solidarität der EWG bei gemeinschaftlich vereinbarter, regional geplanter Wirtschaftshilfe eine ähnliche Solidarität zwischen den jungen afrikanischen Staaten fördern wird. Darin liegt die politische Bedeutung der Straßburger Tagung – und das Verdienst derer, die sie organisiert haben.