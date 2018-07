G. Z., Frankfurt

Bei der Stiftung „Hilfswerk Berlin“ sieht man es nicht gern, wenn in der Presse von „Mißerfolgen“, von „Berlin-Müdigkeit“ und von mangelnder Beteiligung der Bevölkerung der Bundesrepublik an der Ferienaktion für West-Berliner Kinder gesprochen wird. „Regelmäßig kommen dann Anrufe von verschiedenen Ministerien und mißtrauische Anfragen, was denn eigentlich los sei“, meint der Geschäftsführer des „Hilfswerk Berlin“, das sein Büro in Frankfurt am Main hat. Es bestehe kein Grund zur Beunruhigung.

Sehr beunruhigt war allerdings das Rote Kreuz in Trier, als Anfang Juni erst wenige „Plätze an der Sonne“ für Berliner Ferienkinder gemeldet worden waren. Zwar ohne Auftrag, aber doch mit bestem Gewissen wurde deshalb in der Trierer Tagespresse ein Aufruf des Roten Kreuzes veröffentlicht.

Der Stadtverwaltung von Trier war die eigenmächtige Hilfsbereitschaft des Roten Kreuzes jedoch unangenehm, und man machte keinen Hehl daraus, daß man die Rot-Kreuz-Hilfe außerordentlich mißbillige. Das Ansehen der Stadt sei dadurch geschädigt worden, so hieß es.

In der Zentrale des „Hilfswerk Berlin“ in Frankfurt schweigt man sich zwar über den „Fall Trier“ aus, man fürchtet jedoch, daß mit „solchen Meldungen eine Atmosphäre geschaffen werde, die wir nicht wünschen“. Die Abneigung gegen Alarmmeldungen wird mit den Erfahrungen begründet, die man im Laufe der Jahre mit der Ferienaktion für Berliner Kinder gemacht hat. „Der richtige Betrieb geht erst kurz vor den Ferien los.“

Im übrigen verlaufe auch in diesem Jahr die Aktion „durchaus normal“ und die Statistik habe jetzt, etwa zwei Wochen vor Ferienbeginn, folgenden Stand: 2520 Familienfreiplätze gegenüber 3067 am gleichen Stichtag des Vorjahres; 9750 Freiplätze in Heimen (7373 Mitte Juni 1960). Während im Vorjahr zur selben Zeit 9536 Freiplätze vom Hilfswerk Berlin bezahlt worden waren, sind es heute 12 157.