J. K., Paris.

Fast Jedes Jahr muß die Zeitungschronik ein ganzes und großes Kapitel der Krise in der französischen Landwirtschaft widmen. Das Hauptübel, unter dem die französische Landwirtschaft seit Jahren in praktisch permanenter Weise leidet, ist die Überproduktion fast aller wichtigen Erzeugnisse (Weizen, Gerste, Mais, Milch, Rindfleisch, Frühgemüse, Obst). Die Unzufriedenheit, die in den letzten Tagen bis zum offenen Aufruhr gegen die staatliche Gewalt gegangen ist, wird genährt durch das Gefühl, daß die Bauernschaft systematisch um den Lohn ihrer Arbeit, ihres Aufbau- und Produktionswillens betrogen wird.

Zwei Vergleichszahlen illustrieren diese Entwicklung. Die landwirtschaftliche Produktion ist in Frankreich in den letzten zehn Jahren um ungefähr 30 vH gestiegen, das Einkommen der Bauern in konstanten Preisen ausgedrückt, jedoch nur um 5 bis 7 vH. Je stärker die Produktion zunimmt, um. so geringer ist der Ertragszuwachs. Außerdem ist das Nettoeinkommen der Bauernschaft in den letzten zehn Jahren nur etwa um die Hälfte des Einkommens der nichtbäuerlichen Bevölkerung gestiegen. Dieses Gefühl, daß die Produktivitätssteigerungen, die durch vermehrte Investitionen erzielt wurden, nicht die erhoffte Belohnung erfahren, hat zur gegenwärtigen Revolte entscheidend beigetragen.

Die Landwirtschaft ernährt in Frankreich gegenwärtig etwas über 20 vH der Bevölkerung (gegen rd. 30 vH vor dem Krieg); ihr Anteil am gesamten Volkseinkommen ist jedoch auf etwa 12 vH zurückgegangen. Dabei kann die Landwirtschaft hinsichtlich der Zunahme ihrer Arbeitsproduktivität durchaus mit der Industrie Schritt halten.

Die unbefriedigende Einkommensentwicklung der französischen Landwirtschaft ergibt sich in erster Linie aus der Tatsache, daß die Erzeugerpreise für die wichtigsten Agrarprodukte für europäische Verhältnisse außerordentlich niedrig geblieben sind. Die französischen Erzeugerpreise sind insbesondere für Getreide, für Milch und Rindfleisch die niedrigsten in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und in den meisten übrigen westeuropäischen Ländern. Frankreich ist der größte landwirtschaftliche Erzeuger Westeuropas. Von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rd. 74 Mill. ha in den sechs EWG-Ländern verfügt Frankreich mit 34,5 Mill. ha fast über die Hälfte. Sein Klima und die vielen Varianten seines fruchtbaren Bodens sind praktisch für alle landwirtschaftlichen Produktionen geeignet. Auch hinsichtlich der durchschnittlichen Betriebsgröße seiner landwirtschaftlichen Betriebe steht Frankreich wenigstens im EWG-Raum mit rd. 15 ha pro Betrieb gegen 9 ha in der Bundesrepublik, 10 ha in den Niederlanden, 7 ha in Belgien und etwa 5 ha in Italien an der Spitze. Dennoch ist die Flurbereinigung ein Problem, das sich auch in Frankreich stellt. Ministerpräsident Debré hat in seiner jüngsten Rundfunkrede ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebseinheiten zur Rationalisierung der Produktion und Verbilligung der Produktionskosten hingewiesen.

Frankreich produziert seine landwirtschaftlichen Produkte relativ billig, aber seine Preise sind nicht niedrig genug, um auch mit den Weltmarktpreisen konkurrieren zu können. Solange das Land nur Selbstversorger war und, wie bis vor kurzem, nur in besonders guten Erntejahren als Exporteur, und zwar als Gelegenheitsexporteur auf dem Weltmarkt auftrat, war dieses Problem des Absatzes einiger Überschüsse mittels staatlicher Subventionen verhältnismäßig leicht zu lösen. Diese Rolle der französischen Landwirtschaft als Gelegenheitsexporteur entband sie auch der Verantwortung, die Exportmärkte durch regelmäßige und vor allem marktkonforme Lieferungen zu pflegen. Die Auffassung, daß Überschußware, und nicht immer die qualitativ beste, gerade gut genug sei für den Export, war lange in der Landwirtschaft verbreitet.

Die Dynamik, die die französische Industrie insbesondere seit der Errichtung des Gemeinsamen Marktes bewies, hat auch auf die Landwirtschaft übergegriffen. Die Regierung hat die Produktionsziele der Landwirtschaft ständig erhöht. Die Parole der Regierung, daß „Kleineuropa“ mit ssinen 160 Millionen Konsumenten die französische Agrarproduktion brauche und nach den Vereinbarungen des römischen Vertrages auch abnehmen werde, ist bei den Getreideerzeugern in Nord- und Mittelfrankreich, bei den bretonischen Gemüseerzeugern, den südfranzösischen Wein- und Früchteproduzenten und den südwestfranzösischen Maisbauern nicht auf taube Ohren gestoßen.